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пятница, 29 января 2021 07:15

В Эстонии открыли музей запрещенных книг

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В Эстонии открыли музей запрещенных книг
Музей работает по адресу Munga 5 в старом городе Таллинна. В нем собраны не только запрещенные или цензурированные книги, а также те, которые подпадали под массовое сожжение. Фото: Book Riot.

В Таллинне открыли музей-книжный магазин запрещенных и цензурированных произведений "Banned Books". Символизирует свободу слова.

При музее также организовали читательский клуб и специальный подкаст. Планируется, чтобы это стало местом для обмена мнениями и взаимодействия между людьми и книгами.

Среди более 100 изданий: "Повелитель мух" Уильяма Ґолдинґа, "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд, "Unfree Speech" Джошуа Вонга, "The Fake News Factory" Дэвида Сандвик и тому подобное. Больше всего книг из Эстонии, России, Великобритании, Китая и США.

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В Кувейте местный художник Мохаммед Шараф создал кладбище запрещенных книг. Он состоит из 200 надгробий в виде книжных обложек.

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