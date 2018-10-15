Юрия Стоянова срочно госпитализировали

Причины госпитализации актера не сообщают Фото: v-kurse-voronezh.ru

Российский актер и режиссер 61-летний Юрий Стоянов был срочно госпитализирован. Его отвезли в одну из больниц Москвы.

Артиста готовят к операции, сообщает РЕН ТВ.

Причины госпитализации пока не известны.

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В этом году в феврале артист попал в базу данных украинского добровольческого центра "Миротворец". Причиной было названо "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.

Стоянов родился в 1957 году в Одессе. Окончил Московский театральный институт, затем работал в Большом драматическом театре (Санкт-Петербург). Наиболее популярным среди украинских зрителей Стоянов стал после выхода телепрограммы "Городок", где работал в дуэте с Ильей Олейниковым.