Умер Григорий Чапкис: интересные факты о легендарном балетмейстера

В Киеве 13 июня умер легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис. Ему был 91 год. Gazeta.ua подготовила интересные факты о талантливом балетмейстера.

1. "Танці з зірками" и мировой рекорд

В возрасте 90 лет Григорий Чапкис побил мировой рекорд, ведь он стал самым старшим судьей среди адаптации формата шоу Strictly Come Dancing в мире. В 2020 году Григорий Николаевич во второй раз занял судейское кресло в шоу.

2. Первые деньги заработал в пять лет

Свои первые деньги Чапкис заработал в пять лет, танцуя на улице. После окончания Второй мировой войны, когда его семья оселилась в Киеве, Григорий Чапкис поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества Трудовые резервы. В 1945 году коллектив выступил в Кремле, где он персонально получил подарок от Сталина — наручные часы. Через год 16-летний Григорий начал свою сольную карьеру.

3. Посетил 60 стран во время СССР

Когда в Киев пригласили Павла Вирского, он создал новый коллектив, где Григорий Николаевич был ключевым танцором. С гастролями они посетили 60 стран мира еще во времена СССР. Во время путешествий он познакомился со многими историческими личностями, такими как Сальвадор Дали, Мао Цзэдун и Фидель Кастро.

4. Оставался энергичным всю жизнь

Второй раз карьера танцора резко пошла вверх в 76 лет. Тогда он впервые стал судьей шоу "Танці з зірками". В таком возрасте он с легкостью водил машину, проводил множество репетиций, а в 2007 году хореограф открыл свою танцевальную школу. В 90 лет хвастался отличной физической подготовкой. Как рассказывал сам Чапкис, секрет его энергичности — в женщинах и постоянном движении.

Танцор умер 13 июня 2021 года. Грустную новость сообщил его сын - Грег Чапкис.