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суббота, 26 декабря 2020 14:40

Украинского зрителя отличает нетерпеливость - режиссер

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На нынешней церемонии награждения Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА" лауреатами стали два спектакля Киевского театра на Левом берегу. "Альбатросы" признаны одной из лучших драматических постановок, а "Семейный альбом / Album di Famiglia" получил премию в номинации "За лучший экспериментально-поисковой спектакль". Директор-художественный руководитель театра Стас Жирков рассказал о лауреатах, украинском зрителе и запланированных премьерах сезона.

Автор: Театр на Левом берегу
  Актеры Владимир Заднипровский и Светлана Золотько играют в спектакле "Альбатросы". Постановка получила премию "ГРА" как лучшее драматическое представление
Актеры Владимир Заднипровский и Светлана Золотько играют в спектакле "Альбатросы". Постановка получила премию "ГРА" как лучшее драматическое представление

В спектакле "Альбатросы" играют самые старшие актеры театра. Почему решили поработать с темой жизни пожилых людей?

Белорусский режиссер Дмитрий Богуславский поставил в Минске спектакль по пьесе "Из жизни полезных ископаемых" Фредерика Строппеля. Сказал, что это скетчи, истории о жизни и смерти, рассказывают о людях пожилого возраста. Скинул мне, я прочитал и понял, что это очень классные тексты. У нас мало такой литературы с черным юмором, о смерти или в предчувствии смерти. Это тема табу для нашего театра и искусства. Мало об этом говорим. До этого в театре поставили спектакль "Класс" с самыми молодыми актерами нашего театра. И логично было сделать спектакль с "золотым" поколением, теми, кто работает 20 и более лет в театре. Они прочитали текст, и сразу сказали: давайте работать. Эта победа для меня важна, поскольку она не только моя, но и старшего поколения. Сейчас мало спектаклей делается для него в украинском театре. Средний возраст актеров в спектакле - 70 лет. Они выступают мастерами, которые могут совершать много чего на сцене, так как постановка непростая и физически, и морально. Шутим, что это представление о жизни, смерти, любви и космосе, потому что в одной из новелл говорим о внеземных цивилизациях. Если шире, космос является символом вечности. Спектакль очень жизнеутверждающий. Это пять отдельных историй, связанных отношением к жизни.

Еще одним лауреатом является спектакль "Семейный портрет". В нем речь идет об украинской семье начале 1990-х годов - бабушку, ее сына с женой и внука, проживающих в одной квартире. Почему для работы над этим спектаклем вы пригласили итальянского режиссера?

Маттео Спиацци специализируется на комедии дель арте. Когда представления создаются методом импровизации, а актеры одеты в маски. Он постоянно путешествует по Европе, его приглашают на постановки и мастер-классы в Словении, Словакии, Чехии, Австрии. Решили, что комедия дель арте это будет интересна и актерам, и зрителям и экспертам. Большинство спектаклей он придумывает при создании, когда вся команда фантазирует на какие-то темы. У нас была идея, чтобы Маттео сделал историю об украинской семье. Основные аспекты жизни в итальянской и украинской семьях совпадают - у них тоже скрытый матриархат, уважение к старшему поколению, или дискурс на эту тему. Люди живут вместе большими семьями, потому что жилье дорогое. Несмотря на семейные конфликты, постановка очень светлая. Кроме того, в этом спектакле мы показываем Украину 1990-х.

Автор: Театр на Левом берегу
  В спектакле "Семейный портрет" Театра на Левом берегу Днепра все актеры играют в масках. Постановка получила премию "ГРА" за лучший поисково-экспериментальный спектакль
В спектакле "Семейный портрет" Театра на Левом берегу Днепра все актеры играют в масках. Постановка получила премию "ГРА" за лучший поисково-экспериментальный спектакль

Какие особенности этого времени в нашей стране?

О той эпохе у нас нечасто говорят в театре. И путают с 1990-ми в России. На мой взгляд, они отличаются. У нас была своя музыка, реклама, герои, как Альф, переведенный на украинский. Маттео удалось воплотить эти архетипические моменты. Этим спектаклем мы хотели поговорить о наших реалиях, семейной жизни, которая на самом деле не очень изменились с 1990-х.

Все актеры в постановке носят маски. Трудно в них играть?

Специально учились, потому что в маске почти ничего не видишь, по-другому двигаешься. Режиссер приезжал на две недели, отобрал исполнителей, проводил для них мастер-класс. Совсем другая система. Это как певца заставить танцевать, а баскетболиста - играть в футбол.
Для зрителей эти маски дарят ощущение первичной магии театра. Как в кукольном театре или театре теней. Ты не можешь понять, как это сделано. Один из составов спектакля - мужской, актеры играют женщин и бабушку. Когда они снимают маски, зрители в восторге.

Автор: Артем Галкин
  Директор-художественный руководитель Театра на Левом берегу Стас Жирков и главный режиссер Тамара Трунова получили две премии "ГРА" на церемонии награждения
Директор-художественный руководитель Театра на Левом берегу Стас Жирков и главный режиссер Тамара Трунова получили две премии "ГРА" на церемонии награждения

Вы ставите спектакли не только в Украине, но и за рубежом. Чем отличаются наши зрители?

Украинского зрителя отличает нетерпеливость - он хочет быстрого погружения, эмоциональности от представлений. Когда мы пытаемся интеллектуально, серьезно поговорить с публикой, это мешает, зрители начинают ерзать на стульях, кашлять. Хотят быстро понять, что происходит. А иногда театр как хорошее вино, понимание приходит со временем. Поэтому мы делаем предисловия, обсуждения спектаклей, лекции, чтобы подготовить зрителей к более сложным постановкам.

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Какие ваши театральные планы на этот сезон?

В конце января готовим премьеру режиссера Татьяны Губрий по пьесе херсонского драматурга Игоря Гасовского "Поехать нельзя остаться". Это история об эмиграции и желании поехать в Польшу собирать клубнику. Далее поставлю на большой сцене французскую драматическую историю. Тамара Трунова на камерной сцене сделает социальную шведскую пьесу. В конце сезона надеемся, что к нам снова приедет Маттео Спиацци. И мы сделаем представление современной комедии дель арте. Если все будет хорошо, планируем весной поехать в Берлин со спектаклем "Плохие дороги", и на польский фестиваль в Лодзи со спектаклем "Дом". Попробуем в мае, июне и августе построить во дворе новое пространство, где можно было бы делать чтения, обсуждения и посмотреть классическую комедию дель арте. Другая возможная локация - на крыше.

12 спектаклей стали лауреатами Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Мероприятие проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
В номинации "За лучшую драматический спектакль" премии получили три постановки. Кроме "Альбатросов", награду вручили "Энеиде XXI" Одесского музыкально-драматического театра имени Василя Василько и "Пер Гюнт" Сумского театра драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина.
В номинации "За лучшую поисково-экспериментальный спектакль" также отметили постановку "Двенадцатая ночь, или Что захотите" Ивано-Франковского театра им. И.Франко.

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