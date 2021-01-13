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суббота, 16 января 2021 10:00

Украинское искусство существует где-то на периферии - Ройтбурд

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Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
  Александр Ройтбурд отметил необходимость представлять Украину на международных площадках
Александр Ройтбурд отметил необходимость представлять Украину на международных площадках

Украина не продвигает свое современное искусство на международной арене. Нас ассоциируют только с аутентичным фольклором, писанками, вышивками.

Об этом сказал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в интервью журналу "Країна".

"Украинское искусство в мировом масштабе существует где-то на периферии. Это не значит, что оно плохое или несовременное. А недооцененное. Это, с одной стороны, следствие репутации страны - она ​​не самая лучшая. С другой - если бы Украина продвигала современное искусство, имела бы лучший имидж.

Если рядового европейца спросить об украинском искусстве, он вспомнит народные песни, танцы, выставки художников-традиционалистов. Но у нас есть и другое искусство. Мой друг пианист Алексей Ботвинов более 300 раз сыграл самое сложное произведение в истории фортепиано - "Гольдберг-вариации" Баха. В Германии ему сказали: "Мы не знали, что у вас есть классическая музыка. Думали, в Украине существует только фольклор".

Продвигая Украину, мы делаем акцент на архаическую экзотику, как молодое африканское государство, у которой нет классического основания. У нас оно есть. Но мы упорно несем миру подсолнухи, писанки, вышиванки. Это тоже интересно. Но современное украинское искусство - другое. Оно занимается не только проблемами наследия, но и острыми социальными, культурологическими вопросами, актуальными в эстетическом плане. Оно временем критически относится к действительности. Временем нелинейно работает с языком, с культурными наслоениями. Это происходит вне сферы презентации Украины в мире", - сказал Ройтбурд.

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Он отметил необходимость представлять Украину на международных площадках.

Интервью с Александром Ройтбурдом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

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16
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