Украинское искусство существует где-то на периферии - Ройтбурд

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Александр Ройтбурд отметил необходимость представлять Украину на международных площадках

Украина не продвигает свое современное искусство на международной арене. Нас ассоциируют только с аутентичным фольклором, писанками, вышивками.

Об этом сказал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в интервью журналу "Країна".

"Украинское искусство в мировом масштабе существует где-то на периферии. Это не значит, что оно плохое или несовременное. А недооцененное. Это, с одной стороны, следствие репутации страны - она ​​не самая лучшая. С другой - если бы Украина продвигала современное искусство, имела бы лучший имидж.

Если рядового европейца спросить об украинском искусстве, он вспомнит народные песни, танцы, выставки художников-традиционалистов. Но у нас есть и другое искусство. Мой друг пианист Алексей Ботвинов более 300 раз сыграл самое сложное произведение в истории фортепиано - "Гольдберг-вариации" Баха. В Германии ему сказали: "Мы не знали, что у вас есть классическая музыка. Думали, в Украине существует только фольклор".

Продвигая Украину, мы делаем акцент на архаическую экзотику, как молодое африканское государство, у которой нет классического основания. У нас оно есть. Но мы упорно несем миру подсолнухи, писанки, вышиванки. Это тоже интересно. Но современное украинское искусство - другое. Оно занимается не только проблемами наследия, но и острыми социальными, культурологическими вопросами, актуальными в эстетическом плане. Оно временем критически относится к действительности. Временем нелинейно работает с языком, с культурными наслоениями. Это происходит вне сферы презентации Украины в мире", - сказал Ройтбурд.

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Он отметил необходимость представлять Украину на международных площадках.

Интервью с Александром Ройтбурдом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.