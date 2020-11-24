Украинский фильм стал лучшим на кинофестивале в Италии

Кинолента "Цей дощ никогда не закончится" стала результатом совместной работы Украины, Латвии, ФРГ и Катара. Фото: pixabay

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера-документалиста Алины Горловой стал лучшим полнометражным документальным фильмом на кинофестивале Festival dei Popoli во Флоренции.

Из-за пандемии этого года мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщили на странице фестиваля в Facebook.

Кинолента "Этот дождь никогда не закончится" стала результатом совместной работы Украины, Латвии, ФРГ и Катара.

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Сюжет рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане и его семье, которая сбежала от войны в Сирии, но оказалась в Украине, где тоже начался вооруженный конфликт.

Предыдущая работа Алины Горловой "Явных проявлений нет" - о борьбе женщины-ветерана украино-российской войны на Донбассе с посттравматическим стрессовым расстройством. Лента получила 4 награды на международном фестивале DocuDays UA 2017 года и еще ряд важных отличий.

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" будут показывать в кинотеатрах с 26 ноября. Мировая премьера состоялась на американском кинофестивале "Сандэнс", где он получил премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. "Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Рассказывает о семье, которая живет в городке Красногоровка Донецкой области.