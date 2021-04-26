Украинский фильм покажут в Сингапуре

Фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" покажут на кинофестивале в Сингапуре. Фото: Госкино

На юбилейном 30-м кинофестивале European Film Festival в Сингапуре Украину будет представлять фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое". Режиссер - Михаил Костров.

Казак Семен приезжает к семье накануне Рождества. Его отца, который заблудился в лесу, спасает черт. В обмен на это бес забирает сына в ад, где нет ни одного казака. После смерти им отпускают все грехи, потому что полегли за свою землю. Нечистый бьется об заклад со Святым Петром, что ему удастся удержать Семена до Рождества. Если выиграет, может уничтожить весь казацкий род. Парень начинает наводить порядки в чертовом доме, воспитывать из детей казаков, по сюжету.

В основе ленты лежит книга "О старого казака, рождественского черта, четыре рога и казацкий род" сказочника Сашка Лирника.

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Главные роли исполнили Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Дина Розовлян, Арам Арзуманян, Владимир Заднепровский.

30-ый юбилейный фестиваль EUFF будет проходить с 6 по 23 мая 2021 года в Сингапуре.