Украинский фильм покажут на самом большом канале Японии

Украинский фильм покажут в Японии. Фото: кадр с фильма

Украинский документальный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" покажут на большом японском телеканале.

Права на ленту приобрела компания NHK. Аудитория телеканала только в Японии составляет более 5 млн семей.

"NHK заинтересовались нашим фильмом еще на этапе производства, а переговоры о продаже продолжались около года. Мы очень рады найти такую​​аудиторию для своего фильма, и наше кино станет мостиком между далекими странами", - рассказал продюсер фильма Илья Гладштейн.

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По сюжету, главный герой фильма Иван Васильевич много лет возглавляет профсоюз коммунального предприятия Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго. Его opus magnum - профсоюзный хор, в котором поют диспетчеры, ремонтники, слесари, бухгалтеры. Председатель профсоюза гордится творческими достижениями коммунальщиков, но руководствуется принципом "сначала людям тепло - а потом петь".

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Премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале в рамках конкурсной программы европейских документальный фильмов. Общий показ планируется с 17 октября 2019-го.

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