Украинские книги получили награду в Южной Корее

Книги издательства ВСЛ получили награду. Фото: ВСЛ

Две награды на конкурсе иллюстрации Nami Concours в Южной Корее получили книги "Издательства Старого Льва".

Дизайнеры Андрей Лесив и Романа Романишин, представляющие дизайн-студию "Аграфка" сообщают об этом в Facebook.

Студия приняла награды в номинациях Green Island Award - с изданием "Прощай, оружие" и а также Purple Island Award - с "Супергероями".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книга года BBC" назвала лучший украинский роман 2018 года

Организатором конкурса является компания Nami Island, основанная Мин Бьонг-К. В состав международного жюри в этом году вошли представители академических кругов, известные иллюстраторы и арт-директора, победители международных конкурсов иллюстрации из Бельгии, Бразилии, Южной Кореи, ЮАР, Японии и США.

Украинский портал семейного чтения "БараБука" определил лучшие детские и подростковые издания 2018 года. Победителей назвали в 12-ти номинациях.