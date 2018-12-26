Украинские футболисты стали персонажами "Симпсонов": смешные иллюстрации

Футбольный фанат Роман Бондаренко превратил украинских футболистов в персонажей мультфильма "Симпсоны".
Соответствующие посты болельщик выложил в своем Instagram-аккаунте.
Героями работ Бондаренко стали полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, а также голкипер "Леганес" Андрей Лунин, который был изображен вместе со своей девушкой Анастасией.
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Футболистам понравились работы болельщика. Они опубликовали рисунки в своих аккаунтах.
Создатель популярного анимационного сериала "Симпсоны" Мэтт Гроунинг - потомок немецких колонистов, живших в Запорожской области.
Прапрадед Мэтта Абрахам (Эйб) был правнуком еще одного Эйба Гроенинга (1808-1834).
Последний жил в Гальбштати (современном городе Молочанск) Запорожской области. Мир теснее, чем кажется на первый взгляд", - написал в facebook историк Максим Штатский.
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