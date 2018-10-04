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суббота, 06 октября 2018 21:45

Украинская книга оказалась в списке лучших изданий для детей

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Украинская книга оказалась в списке лучших изданий для детей
Детская книга Тани Малярчук оказалась в престижном международном каталоге. Фото: ВСЛ

Дебютная детская книга писательницы Тани Малярчук "Mox Nox", попала в список "Белые вороны 2018" ( "White Ravens 2018").

Это престижный ежегодный каталог книжных рекомендаций в области международной детской и юношеской литературы, сообщает ВСЛ.

В этом году в каталог вошло 200 книг на 38 языках из 59 стран мира. Международная молодежная библиотека в Мюнхене оценила издания по критериям литературного стиля, дизайна, универсальности темы, новаторства.

Книга Тани Малярчук "Mox Nox" вышла в этом году в "Издательстве Старого Льва". Иллюстрации содала художница Катя Слоновая.

Героями книги являются причудливые крылатые существа, которые заселили мир после загадочного исчезновения человечества. Создание пытаются выяснить причину конца света. Параллельно учатся распознавать настоящих друзей, бороться за правду.

"Mox nox" с латинского означает "наступает ночь", - рассказывает писательница Таня Малярчук. - Такое тревожное, апокалиптическое название подходит к тексту, который родился с моей тревоги. Идея книги появилась во время простуды. Температура подскочила до сорока, я бредила, и тогда в голове вспыхнула картинка - серо-черный урбанистический ландшафт".

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Предыдущий роман Тани Малярчук "Забуття" получил премию "Книга года BBC-2016". Произведение рассказывает про украинского политического деятеля и историка первой половины ХХ в. Вячеслава Липинского, поляка по национальности.

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