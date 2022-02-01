Украинская художница Анна Кострицкая и диджитал артист Savka выпустили NFT на маркетплейсе Binance

Анна Кострицкая

Binance, ведущая международная биржа и блокчейн-экосистема, и украинское NFT-агентство TNT сделали уже четвертый анонс по сотрудничеству в рамках создания и выпуска работ на маркетплейсе Binance NFT.

В рамках коллаборации новая коллекция NFT посвящена современному цифровому произведению искусства от украинской художницы Анны Кострицкой и диджитал артиста Savka.

Художественный диджитал-проект называется "Иллюзия реальности". По плану, он воспроизводит процесс перехода физического предмета искусства в виртуальный мир. Таким образом художница стремится привлечь внимание на то, что цифровые сутки открывают новые возможности и пора задуматься о том, какую роль каждый из нас получит в метавселенной.

NFT токен от Анны Кострицкой и Savka выходит на криптобирже Binance.

Художница Анна Кострицкая вместе с диджитал артистом Savka в рамках коллаборации между ведущей международной биржей Binance и украинским NFT-агентством TNT презентуют первый в Украине NFT-проект "Иллюзия реальности", воспроизводящий процесс перехода физического предмета искусства в виртуальный мир.

Сам проект оказался настолько уникальным и увлекательным, что даже БФК Gulliver изъявил желание показать его превью на своих самых больших и самых известных в Европе экранах.

Это еще одна демонстрация неустанного развития и поддержки в Украине современного искусства и, казалось бы, такой несоединяемой с ним вещи, как криптовалюты. И Gulliver является одним из первых, кто предоставляет свою площадку, для поддержки украинских художников, которые выходят на одну из крупнейших международных NFT-платформ.

Что касается самого диджитал проекта, то он иллюстрирует зрителю, как изменяется настоящее через искусство. Так художница стремится привлечь внимание на то, что цифровые сутки открывают новые возможности и пора задуматься о том, какую роль каждый из нас получит в метавселенной.

В целом, в 2022 году авторы проекта планируют выпустить 13 NFT-работ. Каждое из них, благодаря коллаборции с украинским NFT-агентством TNT, будет раз в месяц поступать на международную платформу Binance.

Также стоит отметить, что Украина занимает ведущее место на рынке NFT, в частности на маркетплейсе Binance. Мы входим в тройку лидеров.

Анна Кострицкая – молодая украинская художница из Киева, известная своими сериями абстрактных портретов. Участница самых престижных международных арт-ярмарки VOLTA Basel, Dubai Expo, Istanbul Fine Art Fair. Входит в топ-10 лучших молодых художниц Украины. SAVKA (настоящее имя Александр Савчук) – графический дизайнер. Создает анимации, фотоколлажи и графику с сюрреалистическими сюжетами, наполненными символизмом, внутренними переживаниями и влиянием социума. Работает с FKA twigs, Мариякарло Босконо. Binance – крупнейшая в мире биржа криптоактивов по объему торгов и количеству пользователей.