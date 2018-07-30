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понедельник, 30 июля 2018 14:20

Украинская группа выпустила трек с мировыми звездами

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Украинская группа выпустила трек с мировыми звездами
Группа Yuko записала песню с Diplo и MØ. Фото: openkyiv.info

Украинский дуэт Yuko выпустил новую композицию Stay Open, которую записал с американским диджеем Diplo и датской певицей .

Коллектив стал одним из участников международного проекта, в рамках которого музыканты из разных стран делают свою версию одной песни.

Группа написала слова на основе творчества Леси Украинки. В его основе - слова из стихов "Мій шлях" и "Свята ніч".

"Участие в проекте с Diplo и MØ — это и признание, и вызов сделать что-то нестандартное, сохраняя свою аутентичность. Благодаря этому мы можем интересно заявить об Украине и дать новую жизнь классической поэзии. Такая коллаборация — прекрасный шанс это сделать", - рассказали участники дуэта Юлия Юрина и Стас Королев.

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25 июля группа Yuko дала концерт на столичном фестивале UPark. В этот день также выступили шведская певица Tove Lo, исландский коллектив Kaleo и британская группа Gorillaz.

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30
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