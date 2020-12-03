Украинская драма получила 4 номинации американского кинофестиваля

Наталья Бабенко исполнила главную роль спортивной драмы "Пульс". Сюжет основан на реальной истории украинской Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Тренера спортсменки воплотил Станислав Боклан. Фото: пресс-служба

Украинская спортивная драма "Пульс" получила 4 номинации на международном кинофестивале в Полсон штата Монтана. За лучшую режиссуру, фильм, актера и актрису. Режиссер - Сергей Чеботаренко.

Юная украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, она демонстрирует хорошие результаты. В результате автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Не собирается сдаваться и стремится доказать, что на пути к настоящей мечте не существует преград, по сюжету.

Сюжет основан на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряной и бронзовой призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 лет - Оксаны Ботурчук.

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Главную роль исполнила Наталья Бабенко. Тренера девушки воплотил Станислав Боклан. Также снялись Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзар, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили.

Украинскую премьеру запланировали на 2021-й.

Украинский продакшн Radioaktive Film, который работал над сериалом от HBO "Чернобыль", снимет полнометражный фильм про авиаконструктора Игоря Сикорского. "Лет 20 назад я гулял с другом по улице Ярославов Вал. Он сказал: "Здесь родился человек, который создал первый вертолет". Я запомнил это на всю жизнь, - говорит Сергей Чеботаренко, автор идеи и режиссер. - В марте во время карантина начал исследовать эту тему. Связался с КПИ, потом с музеем украинской диаспоры. Читал мемуары пилота-испытателя, который работал с Сикорским. Для фильма выбрал начальный период: создание первого функционирующего вертолета с 1938 по 1945 год".