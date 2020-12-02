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среда, 02 декабря 2020 11:26

Украинка стала наилушим дирижером

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Украинка стала наилушим дирижером
Украинка стала лучшей диригенткой. Фото:facebook.com/oksana.lyniv/

Украинка Оксана Лынив в Германии получила титул "Лучший дирижер 2020 года".

Об этом сообщила диригентка на своей странице в Facebook.

"Неожиданная для меня награда Oper! Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом" Oper! Das Magazin ". Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники", - написала Лынив.

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Диригентка также добавила, что церемонию вручения наград провели в онлайн-формате.

Свою награду Лынив получила за постановку оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода в Баварской государственной опере".

Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером за более чем столетнюю историю престижного Байройтском фестиваля классической музыки в Германии

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02
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