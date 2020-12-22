Украинка победила в тюркоязычном Евровидении

Украинка с гагаузскими корнями Наталья Папазоглу победила в международный музыкальном конкурсе "TURKVISION-2020".

Конкурс состоялся 20 декабря в онлайн-формате. Украинская исполнительница представила песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "Тернистый путь", и набрала наивысшее количество баллов среди 26 участников-стран, по решению жюри.

"Turkvision" - это песенный конкурс, в котором могут принять участие как тюркские страны, так и жители других стран, представляющих тюркские национальности. Организатор конкурса - турецкий канал TMB TV. Победитель конкурса получает денежный приз и съемку музыкального видео на канале организатора.

Наталья Папазоглу - украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, финалистка телепроекта "Танцуют все-6", лауреат многих международных конкурсов. Обладает уникальным голосом с диапазоном более 4 октавы, который называют "черным". Родилась Наталья в городе Калуш Ивано-Франковской области. Ее отец по национальности - гагауз, фамилия в переводе означает "сын священника".

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Текст и музыку конкурсной песни на гагаузском языке "Tikenli yol" написала сама Наталья Папазоглу, художественный перевод сделала певица и автор песен Людмила Базаджи.

"Это моя история о борьбе за жизнь, история силы и света. Если у вас есть хорошие намерения и чистая душа, вы всегда будете выигрывать, - рассказала певица о песне. - Эта песня имеет очень сильный и глубокий смысл. Она эмоциональна. Это - крик души ", - рассказывает Наталья.

В первом "Turkvision" в 2013 году приняли участие представители 24 стран, в том числе из Украины - представители гагаузской и крымскотатарской общин. До сих пор победу в конкурсе получали Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году конкурс прошел в четвертый раз, в нем приняли участие 26 конкурсантов. В виду пандемии коронавируса конкурс прошел в онлайн-формате. Все участники прислали организаторам видео в формате Full HD своего исполнения песенных композиций на фоне хромакея. "Проведение конкурса в онлайн-формате, к сожалению, не позволит мне раскрыться полностью и в полной мере продемонстрировать идеи, созданные моей командой. Моя единственная надежда на тех зрителей, которые смогут глубоко погрузится в мою душу и почувствовать месседж", - комментировала накануне Наталья Папазоглу свое участие в конкурсе.