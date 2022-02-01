"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве

Художник, участник "Мистецького Барбакану" 2014 года Сашка Комяхов рассказал о майдановском и постмайдановском творчестве. Встреча состоялась в рамках выставки художников Революции Достоинства, открытой в новом помещении Музея Майдана.

Беседа с поклонниками творчества проходит в Галерее протестного искусства на улице Липской, 16. Стены зала увешаны яркими картинами художников Майдана.

Александр сидит за столом, открывает ноутбук с яркими наклейками на крышке. Показанные художником изображения транслируют на большой экран.

"Майдан повлиял сильно на творчество, в частности я начал больше рисовать и перестал бояться политической тематики. После Майдана это все вошло в нашу жизнь, стало видно, как влияет на настроения людей. Творчество, которое потом стало узнаваемым - начинал с мемов, вначале Революции Достоинства", - объясняет. Показывает слайд с узнаваемым кадром из кинокартины "Вий". Панночка пытается подойти к семинаристу Фоме Бруту. Вместо круга – на меме Комяхова изображены звезды с флага Евросоюза.

После Майдана начал больше рисовать и перестал бояться политической тематики

"Первый мем создал 22 ноября 2013 года, когда были настроения, чтобы побороть откат Евроинтеграции. Хома Брут обрисовал себя не кругом, а звездочками. Дальше был мем с милицией, которая щелкала "семки". Во время Майдана, с самого начала увидел несколько "ментов", которые стояли и щелкали семечки. Это сразу дало понимание, что противник у нас такой себе. Не то, что их не стоит бояться, а что это халатное отношение - нам на руку", - объясняет Александр. В зале слышны одобрительные возгласы.

Автор: Музей Майдана До Майдана Комяхов создавал карикатуры

На экране появляется монумент "Памятник чекистам" авторства Василия Бородая. Стоял у выхода со станции метро Лыбидская до 2016 года. На меме Комяхова – постамент сделан из мясных туш.

"Всегда, когда проезжал рядом - меня харило. Эти блоки казались похожими на нарезанные туши. Впоследствии, через 30 лет, визуализировал эту травму", - объясняет художник.

Во время Майдана – Александр делал портреты участников Революции. Одной из героинь стала фотокорреспондентка Милана Омельчук, которая – с началом российско-украинской войны уехала в зону АТО.

"Когда художники начали рисовать на Майдане - хорошо заходило. Людям надоело видеть фото - живописцы на баррикадах - вызвало восхищение. Если картины рисуют - это уже другая фиксация. Изображали реальных людей, как они выглядели, чем увлекались. Несколько участников Майдана впоследствии узнали себя, объявлялись в комментах, писали впечатления. Одной из первых изобразил тогда Милану Омельчук – она фотографировала на Майдане.

Впоследствии почувствовала в себе силы фотокора – уехала Донецк. В начале войны девушка попала в плен, и очень сильно психологически травмировалась. Слава Богу, вернулась жива. Когда об этом узнал - изменилось отношение к собственным рисункам. Когда ты придумываешь персонажей - это как твои детки. А когда происходят такие истории - прослеживаешь судьбы", - говорит художник. Ищет изображение.

Автор: Музей Майдана Художник Александр Комяхов рассказал о своем творчестве до и после Майдана

Бесстрашные блондинки, которые на Майдане с нами тусили, ходили с ними мониторить Беркут

"Бесстрашные блондинки, которые на Майдане с нами тусили, ходили с ними мониторить Беркут. Также списывал героиню со своих дочерей, которые сейчас как раз в подростковом возрасте. Рисовал с них определенные черты, они позировали. Что-то у героини романа "Тато" есть и от меня - вспоминал свои подростковые штуки. Когда человек подросток, то девушка он или парень - отходит на второй план. Когда персонаж понимает, чего он хочет - тогда есть сюжетное направление. А у подростков с этим сложно - они не знают, чего хотят, зато знают , чего не хотят. Поэтому сюжет с героиней-подростком был определенным вызовом. Делая зарисовки - даже слепил трехмерную модель головы, чтобы рисовать с разных ракурсов", - рассказал Александр.

Автор: Музей Майдана В Музее Майдана поговорили о новом графическом романе Тато

"Там графическим решением была посечена первая буква, дало прочтение аббревиатурное, если забрать т - читается как АТО. Пришли к мнению, что при переводе на английский не будем менять. Чтобы была игра слов", - говорит.

В зале слышны вопросы о вымышленном персонаже романа - "металлической бабе".

"Ты ее списывал с богинь других культур? Она очень мощная – образ по-настоящему пугает" – говорит мужчина в желтом свитшоте.

"Образ "бабы" тоже возник под влиянием Майдана. Создал такую ​​богиню-воительницу, которой не было в нашем пантеоне. Металлическая ведьма – вымышленный мистический персонаж похожий на Кали – на индуистское божество. Возможно, похожа на Мориган – богиню войны из ирландской мифологии. Нужны были яркие образы, которые могли бы метафорически раскрывать тему войны, насилия. Изобразил образ в женском облике.

Возможно, хотелось отойти от восприятия Украины как от гоголевской цветущей истории, когда это только хлебосольство. В восприятии россиян это южная приятная атмосфера, где тебя накормят вкусно, где красивые девушки, сады цветущие. На самом деле, это территория, где сталкивались империи, орды проходили, где постоянно проходила война. И эта милая для стороннего наблюдателя Украина – может быть жестокой "теткой", которая отрежет серпом то, что торчит, посягающему на эту землю", - говорит Александр.

Сотрудница Музея Майдана отмечает, что художник консультировался с учеными - о точности событий Революции Достоинства.

"Спрашивал, с какой стороны приезжали автобусы, которые в определенные дни привозили новых участников Майдана", – говорит.

Александр кивает, объясняет.

Хотелось отойти от восприятия Украины как от гоголевской цветущей истории, когда это только хлебосольство

"Сама история выдуманная, усредненная. Образы по большей части собирательные. Хотел показать противостояние социальное, политическое - и как зеркало - отражение событий Революции в семье подростка. Также в романе есть сны мистические. А вот локации мне хотелось, чтобы были реалистичные. На контрасте хотел внести документальность, чтобы места были соответствующие.

Изображение исторических событий по хронологии - долго сюжет перекраивал, чтобы соответствовал событиям: когда снег выпал, скажем. Все вело за собой - нарисовал митинг в поддержку Тимошенко в тюрьме - уже никто не вспоминает, а белые палатки были возле бутиков до конца Майдана. Нарисовал это. Потом было важно изобразить, куда прибывали автобусы, где какая-то палатка стояла. Возможно, кому-то это понадобится. Это как у Кемерона (канадский режиссер - Gazeta.ua) - в картине "Титаник" ему важно было воссоздать все занавески на окнах – вот и у меня такая же "болячка", – улыбается.

Комикс нарисован в специфической технике – "со штрихами". Ранее Александр использовал ее в изображении Архистратига Михаила, которое нанесли на баннер во время выставки на Аллее Небесной Сотни. Архангела Александр создавал несколько лет, начал рисовать на Майдане.

Фото: Музей Майдана

"Это была терапия. В период Майдана хотелось развлечься, увлекся графикой Хендрика Гольциуса - художника из Нидерландов. Вдохновил меня на Архистратига Михаила. Создавался долго, несколько лет постил фрагменты. Я не спешил. Смысл был в том, что садился, наносил все эти штрихи Создание графического романа – небыстрая история. Создать полнометражную книгу на 70 страниц - это минимум год работы. В 2021 "созрел". Черно-белую графику надо чем-то наполнять, мерцание штрихов дает убедительность. Видно подсознательно зрителю, что человек сидел и работал", - улыбается.

Автор: Музей Майдана Архистратига Михаила художник рисовал несколько лет

Все, что выходит украинское на важную тематику – читают. Были отзывы от людей, для кого это произведение стало первым из графических романов – писали, что зацепило. Будут еще покупать комиксы и рисованные истории. Для меня стало открытием, что определенная часть поклонников Майдана - до сих пор не могут читать и смотреть "Тато". Эти события для них - травма и любые произведения на эту тему вызывают отторжение. Тематика недостаточно популярна. Все понимают, что она важна – но как для интеллектуалов, патриотов – так и для обывателей – на первом месте висит тот стресс. Это штука, к которой на отдыхе не обратишься. Многие открывают, чтобы насладиться рисунком, но сама тема не способствует тому, чтобы после работы открыть и полистать как комиксы другой тематики", - говорит.

Если в 2000-2010 была казацкая тема как то, что известно за границей и что можно сразу заявить как что-то украинское

Художник объясняет, что почти все его творчество после Майдана так или иначе связано с созданием исторической контрпропаганды.

"Контрпропаганда – может быть не только пропагандой путинской России в ответ. Это статьи, вещи, содержащие в себе не искаженные факты, а наоборот правдивые научные данные. То, чем я занимался – это называют маленькие шаги. К примеру, выпуск книг, посвященных истории. В этом сегменте влияет информация и на молодежь, изучающую историю впервые. И на старшее поколение, имеющее устоявшиеся представления, которые усиливает путинская пропаганда. В начале войны – делали открытки с "Ликбезом". Сбрасывали с дронов над временно оккупированными территориями.

Для детей, проживающих и посещающих учебные заведения возле линии разграничения, где много заминированных участков – делали пособия для того, чтобы повысить внимание и сознание. Комикс называется "Савка и Баклан". Есть в сети. Создали книгу "История украинского войска" – перечислены эпохи от Триполья до АТО. Каждая эпоха проиллюстрирована воином, воспроизводившимся по источникам. Некоторые откапывали из древних источников.

Много такой контрпропаганды, которая является агитацией, можно назвать исторически популярными изданиями, пособиями. 2014 год вдохновил многих заниматься мини-бизнесом, популяризировать милитарную историю. Например, вместе с воинами, делали рекламную кампанию одежды с принтами, на которых изображены участники разных исторических сражений. Так человек может даже в транспорте заинтересоваться, почитать, что и когда происходило в Украине", - говорит Александр.

Александр Комяхов имеет художественное образование, в 1998 окончил КХПТ (институт им. Бойчука) и НАОМА в 2004-м. С 90-х работал в области иллюстрации книжных и периодических изданий, а также в графической прозе. В 2000-х работал в анимации, игровой индустрии и кино в качествах 2D/3D художника, арт-директора и художника постановщика. Сейчас работает над созданием книжных иллюстраций, сторибордов, принтов. Участвует в организации перформансов с рисованием вживую. Админ/соучредитель сообщества "Ілюстрактор", активно приобщающихся к волонтерским арт-проектам. Собрал около 71 тысячи долларов вместе с искусствоведом Михаилом Баделиным на краудфандиговой платформе Kickstarter. Они создали Deus lo Vult ("Так желает Бог") - настольную игру о крестовых походах. В 2021 году вышел первый комикс Александра - "Тато", его издала "Люта справа". Сейчас художник готовит продолжение истории, события будут проходить в зоне АТО.