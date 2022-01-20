"Ух, та це ж кінь! А зблизька здалося, що чорний квадрат": про що говорили на виставці найдорожчого художника України Криволапа

В столице открыли выставочный проект "Ночь... Отражение времени". Работы современника Анатолия Криволапа - самого "дорогого" художника Украины, объединили с классиками. Представили картины художников за последние 300 лет, которые писали ночной пейзаж. Кроме работ Криволапа показывают Архипа Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и графику Тараса Шевченко. Событие приурочили к 100-летию Киевской картинной галереи, в которой проходит выставка.
Анатолия Криволапа называют основателем нового украинского пейзажа. Эта тема центральна в его творчестве. Славу "самого дорогого" - художник получил после того, как его картину "Лошадь. Ночь" на аукционе в Лондоне 2013 года продали за $186 тыс. Средняя стоимость картин - $40 тыс.
Заходим в массивную деревянную дверь – видим толпу зрителей в холле возле большого зеркала. Здесь оборудовали "фуршетный стол". На лакированную тумбу выставили три ряда бокалов с вином. Напротив – гардероб. Зрители могут сдать верхнюю одежду, затем взять бокал "белого сухого" или воду. С напитком – позволяют идти в экспозицию. Маски и сертификаты не проверяют.
– Французское вино, – задумчиво говорит молодой человек в джинсах и просторном свитере. Отпивает из бокала. Посматривает на нескольких ярко наряженых девушек, что идут на выставку. Внимательно рассматривает надпись на бутылке, из которой наливают. – А нет, видите ли, и здесь все неправда, – на этикетке написали, что из Нидерландов, – смеется. На выставку не идет.
На открытие – вход без приглашений. Проходим в первый зал – там три картины. У темного полотна большого формата делают селфи сразу четверо посетителей. Еще трое то подходят к "черной картине" – то отходят назад.
"Ух, так это же конь!", – говорит удивленно пара молодых посетителей. Стоят вдали от полотна. – А вблизи кажется, что просто черный квадрат.
"Черный квадрат уже... канонический. Это черный прямоугольник". – отвечает девушка. Улыбаются.
Рядом позирует высокая блондинка. Никак не может выбрать ракурс. Поднимает ладонь, чтобы вроде бы "поддержать" морду коня. Позади кто-то ехидно комментирует, что такие фото было модно делать еще в прошлом веке.
На другом краю зала две женщины в возрасте за 60 лет на вид рассматривают безымянную картину классика живописи Архипа Куиджи. На нем также преобладают черные цвета, в воде блики луны.
"Вот так между нами говоря, рассказывают, что Куиджи, получил настолько большой успех за эту работу, что все просили ее повторять-повторять, и на этом зарабатывать, – говорит женщина в черной шапке и фиолетовом свитере. – А вот он понял, что деградирует. И наступил на горло своему кошельку и перестал этим заниматься. Вот это я считаю – нравственный пример для молодежи. Что нельзя постоянно эксплуатировать свою работу. Вот что он создал однажды. В том разобрался и там стоит, и все дальше не идет.
Напротив картины Куиджи – новая работа Анатолия Криволапа. "Полная луна". Создал ее в декабре 2021 специально для проекта "Ночь… Отражение времени". Эта работа отличается от предыдущих. В ней нехарактерно много черного цвета.
Анатолий нарисовал луну на небе, а Куиджи только отражение на воде. Разница во времени между картинами почти полтора столетия, но они перекликаются
"Это определенный диалог Криволапа с Куиджи. Картины говорят. Специально их разместили напротив. Анатолий нарисовал луну на небе, а Куиджи только отражение на воде. Разница во времени между картинами почти полтора столетия, но они перекликаются", – говорит Юрий Комельков, куратор выставки. Стоящий посередине залив сером костюме и галстуке.
"Идея проекта у меня возникла давно. Планировал открыть выставку к 100-летию галереи в январе. А это период праздников – новогодние, рождественские. И все они ассоциируются с именно с ночью. Эта тема сакральна для украинцев. К ней и Гоголь обращался. А вот в живописи эта тема редкая. Я перебрал все фонды музея – а это 16 тысяч работ, то нашлось несколько картин, но они не все подошли. Так случилось, что 20 лет назад первую картину Криволапа, которую я приобрел – "Зимняя ночь" – это была и первая работа Анатолия по направлению ночного пейзажа. Сейчас в моей коллекции несколько десятков работ".
"А мы снова пришли на Криволапа, – говорит участница компании в зеленом цветастом платке. – Вы нас несколько лет назад познакомили с его творчеством - теперь выставок не пропускаем", - слышен радостный смех.
"Мощный женский десант поддержки, – смеется куратор. – У Анатолия Криволапа на показах всегда много коллекционеров, художников и обязательно – женщин-поклонниц".
Рядом стоят двое мужчин в дорогих костюмах, говорят между собой. присматриваются к картинам. Видно – оценивают. Комельков объясняет – это коллекционеры, уже имеющие работы Криволапа. Возможно, присматриваются к новым.
Возле визитки проекта картины – "Полная луна" стоит очередь посетителей. Ждут, чтобы заселфиться. Возле картины девушка в меховой шапке, удлиненной на затылке, рукава платья – с дизайнерскими "дырочками". Пытается завершить диалог с мужчиной, "нависшим" над ней с бокалом.
– Такая шапка! Дорогая, видно. Подбирала специально под выставку? – ехидно улыбается.
Девушка отвечает пренебрежительным взглядом, поправляет трендовый аксессуар на голове. Молча идет.
"Он похож на свои картины, – восхищенно выкрикивает девушка лет 25-ти. Издалека присматривается к мужчине в темно-фиолетовом гольфе и тускло-бордовом свитере и обуви такого же цвета. – "Интересно или специально такой наряд сегодня выбрал? Кажется, это основные цвета его пейзажей".
Большинство людей не видят ночи. Особенно живущие в городе. Наблюдают только свет и тьму
Анатолий Криволап рядом беседует с двумя черноволосыми женщинами. Периодически наклоняется поближе к ним, тепло улыбается. Рядом – очередь из желающих сделать фото с художником.
"Большинство людей не видят ночи. Особенно живущие в городе. Наблюдают только свет и тьму. А ночь накрывает бытовую человеческую жизнь вечностью. Там теряются силуэты, какие-то конкретные объекты. Это тайна неизвестно чего. Попадание в новое эмоциональное измерение" , - говорит Анатолий Криволап рыжеволосой женщине с пирсингом на брови. Та просит его рассказать о новой картине. Как назвал эту работу – не помнит. Но говорит, что это одна из самых лучших работ. Вместе садятся на лавочке напротив полотна и художник пересказывает об эмоциях, бурливших в нем при создании картины. Жестикулирует. Женщина переводит взгляд с художника на картину, снова на художника. Видно, что увлечена. В глазах загорается такой же блеск, как у художника. На холсте – лунная ночь. Сине-фиолетовое небо сливается с водами озера такого же цвета. По центру – красно-бордовый месяц и его отражение в водоеме.
"То, что вы создаете, по моему скромному пониманию как ученого, это очень круто. Вы прославляете украинские пейзажи, – говорит седоватый мужчина с черным длинным шарфом на шее. Держит штатив от фотоаппарата – он на редакционном задании. Анатолий Кривопал скромно благодарит. – Интересно, в каких вы отношениях с таким же крутым Марчуком, – преподносит правую руку и показывает жест, которым обычно иллюстрируют пересчет денег. – Но ведь он так же крут, как и вы. Потому что сейчас Оксана Забужко, например, имеет тенденцию всех "топить" - хочет быть первой. Вы ведь не хотите быть первым?
Что отвечает Криволап не слышно, потому что сзади громко говорят две женщины. Хотят побыстрее сделать фото.
"Пришел, потому что увлекаюсь мастером. Он – метр. Выставка смела. Разработали интересную концепцию. Произведения Анатолия висят рядом с классикой, - говорит высокий мужчина с длинными волосами с седыми прядями. Во втором зале рассматривает картину Глущенко. – Криволап меряет себя по большим фамилиям. Поэтому в каждом зале висят работы еще несколько художников. Две работы Куинджи, Глущенко, Светлицкого и Тараса Григорьевича Шевченко. Криволапу не стыдно повесить свои картины рядом. Конечно, они несколько разные. Но высокий уровень, который он себе поставил – заслуживает похвалы. Смелость художника", – говорит, садится на стул напротив яркого пейзажа.
"На первый взгляд – как же можно с Иваном Порфировочем или с Глущенко спорить в творчестве. Нет, здесь одно дополняет другое. И удачно отражает. Передаётся атмосфера. Вот висит работа Глущенко – он 2 года жил в мастерской Матиса. Сейчас есть возможность подсмотреть, выхватить эту атмосферу. На мой взгляд – это здорово. Посмотрите, какой Куинджи прекрасен, – показывает на картину с пейзажем. Это уникальная малая работа художника, которую впервые представили публике. – И как на контрасте поймать то, что объединяет. Что выросло из целой культуры. Аплодирую. Это высокое искусство".
Признается, что картины Криволапа почти никогда вживую не видел. Специально из Днепра приехал в столицу на несколько культурных мероприятий. Эта выставка вошла в его личный "топ".
"Здесь ценно, что смог прийти и поговорить. Восхищенный, потому что встретился, посмотрел Анатолию в глаза. Криволап для меня – период. Эпоха. Людей, которые стали быть очень популярны у девяностых-двухтысячных. Такая выставка – повод побыть с людьми, напомнить о себе", – добавляет Александр.
"Да я тоже художница", - говорит к посетительнице худощавая молодая брюнетка в обжатом коротком платье с глубоким декольте и эко-торбой. Слегка приподнимает подбородок. Становится рядом с большой картиной с яркими синими цветами. Демонстративно надпивает из бокала вино. – Я дружу с Анатолием, а не раздаю его контакты. Если нужно номер – подойдите к работнику", - смотрит исподлобья.
"Не люблю, когда меня с пиарщиками путают. Это унижает". – объясняет лысоватому мужчине лет 50 в очках. Тот меряет ее ироническим взором. Опирается рукой о косячок, в руке – бокал.
Класики остаются класиками. Куиджи от этой выставки не пострадал. То же самое Глущенко и Шевченко
"Знаете, что я вам за художников скажу? – прищуривается. - Классики остаются классиками. Куиджи вот этой выставки не пострадал. То же Глущенко и Шевченко. Когда выставляются художники обычные, которые проходят вместе со временем – мне грустно", - говорит, поправляет очки с толстым стеклом. - "Криволап художник интересный, работы хорошие, но день пройдет и я забуду. Это нескромно ставить себя в один ряд с бессмертными художниками. А вот Светлицкого хату я не забуду. Как будто не луна ее осветила, а сам бог, - делает паузу, обдумывая следующие слова. Признается, что уже выпил семь бокалов шампанского. – Я всегда жду открытие. Я вынужденный переселенец, - последнюю фразу почему-то говорит по-украински. – В Донецке ходил в художественный музей. Думаю, что Россия со временем все украдет и все увезет. Это в ее стиле. Россия умеет красиво злодей, красиво убивать. Красиво не признаются, что они там. Я раньше Россию боготворил, но в 14 году она для меня умерла", - уходит.
Через 40-50 мин от начала выставки вино и шампанское заканчивается. На стол напротив зеркала выставляют бумажные стаканчики с водой. Мимо пробегает девушка и живо призывает подруг идти в третий зал, потому что там сейчас Анатолий Криволап.
"А что ему кому теперь доказывать? Он и так лучший. Его картины практически все раскупили. Даже те, что здесь на выставке", - шепчутся.
Люди медленно расходятся. На выходе встречаем Александра из Днепра, просит сориентировать в какой стороне метро.
"Высокий вечер закончился. Возвращаемся к мирской жизни. А вы знали, что все, что мы здесь сегодня увидели – уже продано?".
На следующий день уточняем у куратора выставки – картины представили публике впервые, поэтому раскупить их еще не успели.
Мероприятие продлится до 14 февраля. Стоимость билета – 100 грн.
Анатолий Криволап – мастер украинской нефигуральной живописи и пейзажа. Его картинам присущи монохромность и яркие цвета. Основной темой творчества - украинские пейзажи. Именно за цикл из семи картин "Украинский мотив" художник 2012 получил самую высокую государственную награду - Национальную Шевченковскую премию. Эти работы Анатолий Криволап посвятил изображению богатства и красоты украинской природы – от Крымских гор и Карпат до родных для художника пейзажей Киевщины. Пейзажи, которые стали его визитной карточкой, стал создавать в 1980-х.
"У меня был перелом в конце 1980-х. Это был пейзаж. Красная земля, синее вечернее небо и почти абстрактное дерево, вливающееся в это синее. Самое интересное, когда Татьяна Яблонская как-то пришла ко мне, а я выставил работу среди классических полотен. Она указала на нее: "Это вы". Был поражен", - говорит художник.
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