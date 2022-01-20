"Ух, та це ж кінь! А зблизька здалося, що чорний квадрат": про що говорили на виставці найдорожчого художника України Криволапа

В столице открыли выставочный проект "Ночь... Отражение времени". Работы современника Анатолия Криволапа - самого "дорогого" художника Украины, объединили с классиками. Представили картины художников за последние 300 лет, которые писали ночной пейзаж. Кроме работ Криволапа показывают Архипа Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и графику Тараса Шевченко. Событие приурочили к 100-летию Киевской картинной галереи, в которой проходит выставка.

Анатолия Криволапа называют основателем нового украинского пейзажа. Эта тема центральна в его творчестве. Славу "самого дорогого" - художник получил после того, как его картину "Лошадь. Ночь" на аукционе в Лондоне 2013 года продали за $186 тыс. Средняя стоимость картин - $40 тыс.

Фото: Национальный музей “Київська картинна галерея”

Заходим в массивную деревянную дверь – видим толпу зрителей в холле возле большого зеркала. Здесь оборудовали "фуршетный стол". На лакированную тумбу выставили три ряда бокалов с вином. Напротив – гардероб. Зрители могут сдать верхнюю одежду, затем взять бокал "белого сухого" или воду. С напитком – позволяют идти в экспозицию. Маски и сертификаты не проверяют.

– Французское вино, – задумчиво говорит молодой человек в джинсах и просторном свитере. Отпивает из бокала. Посматривает на нескольких ярко наряженых девушек, что идут на выставку. Внимательно рассматривает надпись на бутылке, из которой наливают. – А нет, видите ли, и здесь все неправда, – на этикетке написали, что из Нидерландов, – смеется. На выставку не идет.

На открытие – вход без приглашений. Проходим в первый зал – там три картины. У темного полотна большого формата делают селфи сразу четверо посетителей. Еще трое то подходят к "черной картине" – то отходят назад.

"Ух, так это же конь!", – говорит удивленно пара молодых посетителей. Стоят вдали от полотна. – А вблизи кажется, что просто черный квадрат.

"Черный квадрат уже... канонический. Это черный прямоугольник". – отвечает девушка. Улыбаются.

Рядом позирует высокая блондинка. Никак не может выбрать ракурс. Поднимает ладонь, чтобы вроде бы "поддержать" морду коня. Позади кто-то ехидно комментирует, что такие фото было модно делать еще в прошлом веке.

Автор: Национальный музей “Київська картинна галерея” Анатолий Криволап представил новую серию пейзажей

"Лошадь" – самое дорогое полотно выставки. Имеет размер 2 на 3 м, стоит от 150 тысяч долларов. Полотно написано только в черном цвете. Очертания скакуна появляются, лишь если разглядывать работу издалека.

На другом краю зала две женщины в возрасте за 60 лет на вид рассматривают безымянную картину классика живописи Архипа Куиджи. На нем также преобладают черные цвета, в воде блики луны.

"Вот так между нами говоря, рассказывают, что Куиджи, получил настолько большой успех за эту работу, что все просили ее повторять-повторять, и на этом зарабатывать, – говорит женщина в черной шапке и фиолетовом свитере. – А вот он понял, что деградирует. И наступил на горло своему кошельку и перестал этим заниматься. Вот это я считаю – нравственный пример для молодежи. Что нельзя постоянно эксплуатировать свою работу. Вот что он создал однажды. В том разобрался и там стоит, и все дальше не идет.

Напротив картины Куиджи – новая работа Анатолия Криволапа. "Полная луна". Создал ее в декабре 2021 специально для проекта "Ночь… Отражение времени". Эта работа отличается от предыдущих. В ней нехарактерно много черного цвета.

Анатолий нарисовал луну на небе, а Куиджи только отражение на воде. Разница во времени между картинами почти полтора столетия, но они перекликаются

"Это определенный диалог Криволапа с Куиджи. Картины говорят. Специально их разместили напротив. Анатолий нарисовал луну на небе, а Куиджи только отражение на воде. Разница во времени между картинами почти полтора столетия, но они перекликаются", – говорит Юрий Комельков, куратор выставки. Стоящий посередине залив сером костюме и галстуке.

"Идея проекта у меня возникла давно. Планировал открыть выставку к 100-летию галереи в январе. А это период праздников – новогодние, рождественские. И все они ассоциируются с именно с ночью. Эта тема сакральна для украинцев. К ней и Гоголь обращался. А вот в живописи эта тема редкая. Я перебрал все фонды музея – а это 16 тысяч работ, то нашлось несколько картин, но они не все подошли. Так случилось, что 20 лет назад первую картину Криволапа, которую я приобрел – "Зимняя ночь" – это была и первая работа Анатолия по направлению ночного пейзажа. Сейчас в моей коллекции несколько десятков работ".

Автор: Национальный музей “Київська картинна галерея” Картины Анатолия Криволапа - стоят дороже среди работ других украинцев

"А мы снова пришли на Криволапа, – говорит участница компании в зеленом цветастом платке. – Вы нас несколько лет назад познакомили с его творчеством - теперь выставок не пропускаем", - слышен радостный смех.

"Мощный женский десант поддержки, – смеется куратор. – У Анатолия Криволапа на показах всегда много коллекционеров, художников и обязательно – женщин-поклонниц".

Рядом стоят двое мужчин в дорогих костюмах, говорят между собой. присматриваются к картинам. Видно – оценивают. Комельков объясняет – это коллекционеры, уже имеющие работы Криволапа. Возможно, присматриваются к новым.

Возле визитки проекта картины – "Полная луна" стоит очередь посетителей. Ждут, чтобы заселфиться. Возле картины девушка в меховой шапке, удлиненной на затылке, рукава платья – с дизайнерскими "дырочками". Пытается завершить диалог с мужчиной, "нависшим" над ней с бокалом.

– Такая шапка! Дорогая, видно. Подбирала специально под выставку? – ехидно улыбается.

Девушка отвечает пренебрежительным взглядом, поправляет трендовый аксессуар на голове. Молча идет.

"Он похож на свои картины, – восхищенно выкрикивает девушка лет 25-ти. Издалека присматривается к мужчине в темно-фиолетовом гольфе и тускло-бордовом свитере и обуви такого же цвета. – "Интересно или специально такой наряд сегодня выбрал? Кажется, это основные цвета его пейзажей".

Большинство людей не видят ночи. Особенно живущие в городе. Наблюдают только свет и тьму

Анатолий Криволап рядом беседует с двумя черноволосыми женщинами. Периодически наклоняется поближе к ним, тепло улыбается. Рядом – очередь из желающих сделать фото с художником.

"Большинство людей не видят ночи. Особенно живущие в городе. Наблюдают только свет и тьму. А ночь накрывает бытовую человеческую жизнь вечностью. Там теряются силуэты, какие-то конкретные объекты. Это тайна неизвестно чего. Попадание в новое эмоциональное измерение" , - говорит Анатолий Криволап рыжеволосой женщине с пирсингом на брови. Та просит его рассказать о новой картине. Как назвал эту работу – не помнит. Но говорит, что это одна из самых лучших работ. Вместе садятся на лавочке напротив полотна и художник пересказывает об эмоциях, бурливших в нем при создании картины. Жестикулирует. Женщина переводит взгляд с художника на картину, снова на художника. Видно, что увлечена. В глазах загорается такой же блеск, как у художника. На холсте – лунная ночь. Сине-фиолетовое небо сливается с водами озера такого же цвета. По центру – красно-бордовый месяц и его отражение в водоеме.

"То, что вы создаете, по моему скромному пониманию как ученого, это очень круто. Вы прославляете украинские пейзажи, – говорит седоватый мужчина с черным длинным шарфом на шее. Держит штатив от фотоаппарата – он на редакционном задании. Анатолий Кривопал скромно благодарит. – Интересно, в каких вы отношениях с таким же крутым Марчуком, – преподносит правую руку и показывает жест, которым обычно иллюстрируют пересчет денег. – Но ведь он так же крут, как и вы. Потому что сейчас Оксана Забужко, например, имеет тенденцию всех "топить" - хочет быть первой. Вы ведь не хотите быть первым?

Что отвечает Криволап не слышно, потому что сзади громко говорят две женщины. Хотят побыстрее сделать фото.

Автор: Национальный музей “Київська картинна галерея” Анатолий Криволап представил новую серию пейзажей

"Пришел, потому что увлекаюсь мастером. Он – метр. Выставка смела. Разработали интересную концепцию. Произведения Анатолия висят рядом с классикой, - говорит высокий мужчина с длинными волосами с седыми прядями. Во втором зале рассматривает картину Глущенко. – Криволап меряет себя по большим фамилиям. Поэтому в каждом зале висят работы еще несколько художников. Две работы Куинджи, Глущенко, Светлицкого и Тараса Григорьевича Шевченко. Криволапу не стыдно повесить свои картины рядом. Конечно, они несколько разные. Но высокий уровень, который он себе поставил – заслуживает похвалы. Смелость художника", – говорит, садится на стул напротив яркого пейзажа.

"На первый взгляд – как же можно с Иваном Порфировочем или с Глущенко спорить в творчестве. Нет, здесь одно дополняет другое. И удачно отражает. Передаётся атмосфера. Вот висит работа Глущенко – он 2 года жил в мастерской Матиса. Сейчас есть возможность подсмотреть, выхватить эту атмосферу. На мой взгляд – это здорово. Посмотрите, какой Куинджи прекрасен, – показывает на картину с пейзажем. Это уникальная малая работа художника, которую впервые представили публике. – И как на контрасте поймать то, что объединяет. Что выросло из целой культуры. Аплодирую. Это высокое искусство".

Признается, что картины Криволапа почти никогда вживую не видел. Специально из Днепра приехал в столицу на несколько культурных мероприятий. Эта выставка вошла в его личный "топ".

"Здесь ценно, что смог прийти и поговорить. Восхищенный, потому что встретился, посмотрел Анатолию в глаза. Криволап для меня – период. Эпоха. Людей, которые стали быть очень популярны у девяностых-двухтысячных. Такая выставка – повод побыть с людьми, напомнить о себе", – добавляет Александр.

"Да я тоже художница", - говорит к посетительнице худощавая молодая брюнетка в обжатом коротком платье с глубоким декольте и эко-торбой. Слегка приподнимает подбородок. Становится рядом с большой картиной с яркими синими цветами. Демонстративно надпивает из бокала вино. – Я дружу с Анатолием, а не раздаю его контакты. Если нужно номер – подойдите к работнику", - смотрит исподлобья.

"Не люблю, когда меня с пиарщиками путают. Это унижает". – объясняет лысоватому мужчине лет 50 в очках. Тот меряет ее ироническим взором. Опирается рукой о косячок, в руке – бокал.

Класики остаются класиками. Куиджи от этой выставки не пострадал. То же самое Глущенко и Шевченко

"Знаете, что я вам за художников скажу? – прищуривается. - Классики остаются классиками. Куиджи вот этой выставки не пострадал. То же Глущенко и Шевченко. Когда выставляются художники обычные, которые проходят вместе со временем – мне грустно", - говорит, поправляет очки с толстым стеклом. - "Криволап художник интересный, работы хорошие, но день пройдет и я забуду. Это нескромно ставить себя в один ряд с бессмертными художниками. А вот Светлицкого хату я не забуду. Как будто не луна ее осветила, а сам бог, - делает паузу, обдумывая следующие слова. Признается, что уже выпил семь бокалов шампанского. – Я всегда жду открытие. Я вынужденный переселенец, - последнюю фразу почему-то говорит по-украински. – В Донецке ходил в художественный музей. Думаю, что Россия со временем все украдет и все увезет. Это в ее стиле. Россия умеет красиво злодей, красиво убивать. Красиво не признаются, что они там. Я раньше Россию боготворил, но в 14 году она для меня умерла", - уходит.

Автор: Национальный музей “Київська картинна галерея” Выставка работ Анатолия Криволапа открылась в Киеве

Через 40-50 мин от начала выставки вино и шампанское заканчивается. На стол напротив зеркала выставляют бумажные стаканчики с водой. Мимо пробегает девушка и живо призывает подруг идти в третий зал, потому что там сейчас Анатолий Криволап.

"А что ему кому теперь доказывать? Он и так лучший. Его картины практически все раскупили. Даже те, что здесь на выставке", - шепчутся.

Люди медленно расходятся. На выходе встречаем Александра из Днепра, просит сориентировать в какой стороне метро.

"Высокий вечер закончился. Возвращаемся к мирской жизни. А вы знали, что все, что мы здесь сегодня увидели – уже продано?".

На следующий день уточняем у куратора выставки – картины представили публике впервые, поэтому раскупить их еще не успели.

Мероприятие продлится до 14 февраля. Стоимость билета – 100 грн.

Анатолий Криволап – мастер украинской нефигуральной живописи и пейзажа. Его картинам присущи монохромность и яркие цвета. Основной темой творчества - украинские пейзажи. Именно за цикл из семи картин "Украинский мотив" художник 2012 получил самую высокую государственную награду - Национальную Шевченковскую премию. Эти работы Анатолий Криволап посвятил изображению богатства и красоты украинской природы – от Крымских гор и Карпат до родных для художника пейзажей Киевщины. Пейзажи, которые стали его визитной карточкой, стал создавать в 1980-х. "У меня был перелом в конце 1980-х. Это был пейзаж. Красная земля, синее вечернее небо и почти абстрактное дерево, вливающееся в это синее. Самое интересное, когда Татьяна Яблонская как-то пришла ко мне, а я выставил работу среди классических полотен. Она указала на нее: "Это вы". Был поражен", - говорит художник.