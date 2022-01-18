"Удача и талант — 2 вещи, которые обесценивают всю работу художника"

Виктория Кагаловская

Виктория Кагаловская — фэшн иллюстратор, художник и блогер из Украины. За 6 лет в художественной сфере Виктория сотрудничала с такими брендами, как Escada, Fashionary, Florasis, Mercedes Benz fashion week Russia, laModa, le Black и Posh, стала амбассадором Royal Talens и выпустила именные кисти daVinci, которыми рисуют художники со всего мира.

Картины художницы покупают для частных коллекций, печатают на одежде и аксессуарах, а еще тысячами репостят в Instagram и Tiktok. Более 700К фолловеров, обожают все, что делает художница.

Сама Виктория описывает себя, как перфекциониста, трудоголика и отличницу. Почему? Детальнее — в нашем материале.

Виктория начала рисовать на 5 курсе университета им.Шевченко, обучаясь на историка. Именно на парах по истории, когда становилось скучно, Вика начала рисовать. Сначала это были платья с турнюром, образы в стиле ампир. Позднее — идеи, взятые из старых выпусков Vogue.

Вика делится, что когла начинала, фэшн иллюстрация еще не была так популярна. Хотя и существовала на тот момент уже около сотни лет. (Историки моды называют разные цифры). В мировую моду этот жанр стремительно ворвался в середине 19 века, и только последние 20 лет прочно укоренился в искусстве.

После университета в жизни художницы случились бизнес и декрет, которые на время вытеснили творчество, но в 2016 все снова вернулось на круги своя. Виктория попала на онлайн-курс по фешн-иллюстрации к Наталии Волобуевой. Та наблюдала, как Вика рисует и порекомендовала ей не делать этого "в стол". Ведь искусству нужны зрители.

Тогда Вика и завела свой блог в Instagram.Сейчас там уже почти 300 тысяч фолловеров.

Свою первую иллюстрацию Виктория продала по цене одного копик-маркера — за 10 $ благодаря блогу в Instagram. Художнице написала дизайнер с предложением отрисовать образы из ее коллекции, и Вика согласилась. Цена за иллюстрацию была символической, но именно после того заказа посыпались и другие — Вика начала рисовать для брендов и клиентов со всего мира.

Художница не верит в удачу, но верит в ЕБШ. Безполезно сидеть на попе ровно и ждать удачу. Важно накапливать опыт, знания, постоянно работать над собой и своим мастерством, — уверена Виктория. В таком случае, по ее мнению, удача — это оказаться в нужном месте с нужными людьми и при нужных обстоятельствах.

А еще Вика считает, что успех — это 1% таланта и 99% упорного труда. Талант — мышца, которую можно тренировать. Если вы не поленитесь и долистаете ее Инстаграм до самых первых работ, то увидите, что у вас такой же талант. Просто Вика много работала и ежедневно оттачивала навык. Из врожденных качеств у нее было только огромное желание рисовать, — рассказывает Вика.

Пожалуй, единственное, о чем художница немного жалеет, так это это, что она не училась в художественной школе. Виктория признается, что это дало бы ей возможность сократить свой путь обучения и быстрее достичь желаемых результатов. Ведь в академии художник концентрировано перенимает опыт наставников, а самоучка получает этот опыт самостоятельно и долго — методом проб и ошибок.

Но также, по ощущениям художницы, образование порой ограничивает воображение. Начинающий художник потребляет информацию, которую ему отсортировали, а не которую он сам выбирает. А моменты, когда учитель говорит ученику "стирай" вместо "возьми и попробуй еще раз" — ломают. Художник начинает думать уже не о том, как самовыразиться, а как сделать "правильно".

Виктория Кагаловская

Виктория любит фэшн иллюстрацию за то, что в ней можно все! Этому учат далеко не во всех ВУЗах. У каждого иллюстратора — свой почерк. Кто-то меняет пропорции тела, кто-то экспериментирует с одеждой, третий играется с чертами лица. Это возможность не рисовать по стандартам, а создавать свое. Стилизовать, быть экспрессивным, ярко самовыражаться. В фэшн иллюстрации ты рисуешь, как тебе нравится и можешь смело заявлять: "Я художник, я так вижу", — делится девушка.

Поэтому в ее работах так много от нее: яркие цвета, крейзи макияжи и волосы, акцентные татуировки, пирсинг. А еще художница любит добавлять легкую небрежность: случайно упавший волос на лицо, неожиданный блик, асимметрию.

Персонажи картин Виктории — красивые девушки. Реальные и нереальные героини. Разных национальностей и культур. Вику вдохновляют их лица, формы, тела. "А еще может вдохновить красивый профиль, случайно замеченный блик или мое состояние в моменте, которое я передаю через иллюстрацию".

Виктория не ждет музу, чтобы рисовать. Она уверена, что если уже выбрала рисование своей профессией, то должна работать постоянно. Ведь это помогает совершенстовать мастерство. Придет вдохновение — сделает шедевр уже с "набитой рукой". Чтобы расти, важно рисовать постоянно, — убеждена иллюстратор.

Окрыляет, признается Вика, когда ее иллюстрации перерисовывают и отмечает художницу в репостах в Instagram и TikTok. Наполняет, когда пишут, что она вдохновила кого-то начать рисовать — маленькую девочку, молодую студентку, взрослого человека с двумя образованиями.

Из современных художников Виктории нравятся @katierodgers, @blairz,, nuno_da_costa_illustration, @caseybaugh. А из великих всех времён — Леонардо да Винчи. Он — человек - эпоха, по ее мнению. Леонардо — один из первых, кто начал использовать технику сфумато и создавать объемные картины, в которых прятал смыслы. Из любимых сюжетов — Мадонна Литта и лилия на картине "Благовещение".

А еще Виктория восхищается Ван Гогом.

Картины художницы для всех, кому они отзываются, — так говорит она сама. "Я всегда хотела, чтобы мое искусство было доступным каждому. Чтобы маленькая девочка могла зайти в Инстаграм, посмотреть мои видео и вдохновиться. Я не хочу делать свое творчество закрытым".

А еще Виктория признается, что не может не рисовать. Это ее зависимость и образ жизни. По ее мнению, чтобы быть успешным художником, важна медийность и аудитория, которая тебя любит. А еще важно дружить со "своими" людьми, которые мотивируют и поддерживают в моменты взлетов и падений.