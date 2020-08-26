Ученый и переселенец из Донецка Игорь Козловский спас от оккупантов 7 килограммов книг из собственной библиотеки

Автор: Тарас Подолян "Большинство людей не умеют отвечать на вопросы" зачем ". Все отвечают на запитаня" почему "." Почему "связано с вашим прошлым. Но нужно меняться", - говорит Игорь Козловский

Ученый, философ и религиовед, бывшие донеччанин, Игорь Козловский оставил на малой родине библиотеку в почти 10 тысяч книг. Вывезти из оккупированной территории его родственникам удалось 7 килограммов книг. Об этом он рассказал Gazeta.ua.

"У меня дома осталась большая часть моей библиотеки, в которой было больше 10 тысяч книг. В детстве за день я прочитывал по две книги. За неделю традиционно - 14 книг минимум. В каждом периоде были знаковые книги, которые формировали меня. Был казацкий период , когда я прочитал все, что издавалось тогда о казачестве, начиная от Старицкого, заканчивая Иваном Ле. Был период, когда читал приключенческую литературу - от Майн Рида. Прочитал все тома Джека Лондона и Александра Грина. Книги были моими партнерами в определенной степени. Я не просто читал, а вместе с тем исследовал что-то. Работал с картой, если описывалась определенная территория, я путешествовал внутрь. Когда я приехал в штат Миссури в США и прошел местами Тома Сойера, я узнавал их и испытывал радость от того, что я абсолютно верно спроектировал ту реальность в своем воображении.

Если в книге описывается какое-то блюдо, я его должен приготовить и съесть, чтобы синхронизировать свои ощущения с героями

Если в книге описывается какое-то блюдо, я его должен приготовить и съесть, чтобы синхронизировать свои ощущения с героями. Когда читал лекции студентам в свое время о китайской или японской культуре, мы завершали их приготовлением традиционных для этого региона блюд, чтобы они знали эту культуру еще и на вкус и аромат.

Автор: Facebook Чайная церемония

Есть у меня, например, книга, которая описывает мир фиников на земном шаре. Там множество различных рецептов различных традиций. Или, например, я целый год читал курс лекций "Пловы" - охватил более 400 рецептов различных традиций. Чтобы люди понимали разницу между например, душамбинским и самаркандским пловом, разницу между центральноазиатским пловом и пловами иранским и азербайджанским. Разница существенная. В азербайджанском плове нонсенсом является морковь - потому что для них она блюдо примитивизирует, на фоне тонкого вкуса и аромата той же шафрановой воды, которую туда добавляют. А для Ферганского плова морковь обязательна. Это захватывающая история и одновременно культурологическое религиоведческое путешествие в мир натуропатии и пищевого сырья.

Меня удивляют некоторые люди, которые приезжают, например, в Эмираты или в Непал и ищут знакомые блюда. Я видел людей, которым предлагают персики фломбе, а они хотели бы снова жареный картофель или борщ. Или я видел американцев, которые в Катманду пили кока колу. Зачем?", - недоумевает ученый.

Автор: Facebook Игорь Козловский во время археологических раскопок в Харьковской области в 1976 году

"Большинство людей не умеют отвечать на вопрос "зачем". Все отвечают на вопрос "почему"."Почему"связан с вашим прошлым. Но нужно меняться. Ты же путешествуешь зачем-то, ты хочешь внести что-то новое в свое мировоззрение. Если ты не имеешь такой цели, тогда какой смысл в твоей путешествия? "Зачем" отвечает на смысловые вопросы. Какая в этом миссия Что ты хочешь узнать? Иначе человек ничего не узнает. Он снова удовлетворяет свои примитивные потребности, стереотипы, которые уже давно сформировались. И тогда он уже не проект, а капсулированное, упакованное, законсервированное существо, потерявшее смыслы своего существования. Просто удовлетворяет себя. Он стоит и курит сигареты - удовлетворяет своего внутреннего шайтана. А зачем он это делает, он не сможет ответить ".

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Часть домашней библиотеки с Игоря Козловского с риском удалось вывезти в Киев, однако здесь нет жилья, чтобы все эти книги развернуть - говорит он.

Автор: Facebook

"Моя жена вместе с друзьями частично вывезли библиотеку - 7 килограммов книг, но многие и остались. Вывозили автомобилями, что-то провозили через блок-посты. Такой подвиг сделали. Не все книги я могу развернуть. Дома осталась квартира. А здесь, мы, переселенцы, не имеем где жить. Ты не можешь даже полноценно развернуть свою библиотеку ".

Киевская молодежная библиотека открывает бес\платные курсы по украинскому языку. "Если вы хотите ознакомиться с историей языка, овладеть Новым правописанием и культурой речи, открыть для себя интересные случаи написания слов, словоупотребления и ударения - присоединяйтесь к нам!" - говорится в сообщении в Facebook. Для социального дистанцирования в группы будут входить до 6 человек.