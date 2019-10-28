"У вас интересный вкус" - почетным "Оскаром" наградили режиссера Дэвида Линча

Церемония вручения состоялась 27 октября в Лос-Анджелесе Фото: Википедия

Американский режиссер Дэвид Линч, больше известный по сериалу "Твин Пикс" и фильмом "Малголанд Драйв" получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Церемония вручения состоялась 27 октября в Лос-Анджелесе, пишет Общественное радио.

"У вас очень интересный вкус", - сказал режиссер, получив награду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не время умирать: представлен первый постер нового фильма о Бонде

Почетный "Оскар" вручили также итальянской режиссеру Лине Вертмюллер, которая в 1977 году стала первой из 5 женщин в истории, которых выдвигали на "Оскар" в номинации "Лучший режиссер". Также почетные награды вручили актеру Весу Стьюди и актрисе Джине Дэвис.

"Дэвида Линча считают мастером мрачных, с оттенком сюрреализма, фантазий. Сквозные образы его фильмов часто отталкивают своей физиологией - отрезанное ухо, содран из пальца ноготь, стекло, режет мозг. За десятилетия работы в кино Линч много достиг в двусмысленности. Усилия показать, что мир совсем не такой, каким кажется, не прошли даром. Все его фильмы, по большому счету, это бесконечные лабиринты человеческого подсознания. Его поиски оказались особенно близки рефлексирующей Европе и самоспоглядальний Японии. Благодаря мировом проката еще ни один фильм Линча не провалился коммерчески ", - описывают творчество на Википедии.