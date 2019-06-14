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суббота, 15 июня 2019 21:45

У старика есть ужасный секрет: самые интересные экранизации Стивена Кинга

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У старика есть ужасный секрет: самые интересные экранизации Стивена Кинга
Писатель Стивен Кинг видел экранизацию "Доктора Сна", ему понравилось. dreadcentral.com

Вышел трейлер фильма "Доктор Сон" по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнил Юэн МакГрегор. Продолжение одного из самых известных кино-ужасов прошлого века "Сияние".

Предлагаем список интересных экранизаций Стивена Кинга.

"Кэрри", реж. Брайан Де Пальма. 1976 г.

Старшеклассница-аутсайдер Кэрри живет с матерью религиозной фанаткой. Девушка не знает о месячных, попадает в неловкую ситуацию в школьной раздевалке. У Кэрри идет кровь, одноклассницы смеются над ней. Мать отворачивается от дочери, считает ее порочной. После этих событий у девушки открывается телекинез. С помощью паранормальных способностей аутсайдерка отомстит обидчикам.

"Бегущий человек", реж. Пол Майкл Глейзер. 1987

В недалеком будущем стали популярными телевизионные реалити-шоу, участники которых рискуют жизнью. На улицах всем руководит преступность, финансовый кризис. Полицейский отказался расстрелять толпу невинных людей, за это его осудили на участие в смертельной игре "Бегущий человек". Весь мир будет смотреть. В шоу еще не выживал никто.

"Оно", реж. Томми Ли Уоллес. 1990

На летних каникулах подростки аутсайдеры имеют возможность отдохнуть от хулиганов. У некоторых из школьников плохие отношения с родителями, братьями. Некуда обращаться за помощью. Неудачникам приходится держаться вместе и для того, чтобы противостоять загадочном злу. В городе появился демон, который принимает облик клоуна и убивает детей.

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"Сердца в Атлантиде", реж. Скотт Хикс. 2001

11-летний парень дружит с пожилым соседом. Дед платит за то, что тот выглядывает загадочных лиц в желтых плащах. Сначала парню это кажется шуткой, но со временем он понимает, что у старика есть ужасный секрет.

"Мгла", реж. Фрэнк Дарабонт. 2007

Туман накрыл маленький город. В темноте скрываются монстры, похожие на огромных насекомых. Некоторые местные жители в это время были в супермаркете. Вынуждены сидеть и ждать, туман отрезал все пути отступления.

По данным опроса сайта Play.com, в фильме "Сияние" 1980 самая страшная сцена в истории кино. В этом эпизоде ​​сумасшедший человек в исполнении Джека Николсона топором разбивает деревянную дверь, пытается убить жену.

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15
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