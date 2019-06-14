У старика есть ужасный секрет: самые интересные экранизации Стивена Кинга

Вышел трейлер фильма "Доктор Сон" по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнил Юэн МакГрегор. Продолжение одного из самых известных кино-ужасов прошлого века "Сияние".
Предлагаем список интересных экранизаций Стивена Кинга.
"Кэрри", реж. Брайан Де Пальма. 1976 г.
Старшеклассница-аутсайдер Кэрри живет с матерью религиозной фанаткой. Девушка не знает о месячных, попадает в неловкую ситуацию в школьной раздевалке. У Кэрри идет кровь, одноклассницы смеются над ней. Мать отворачивается от дочери, считает ее порочной. После этих событий у девушки открывается телекинез. С помощью паранормальных способностей аутсайдерка отомстит обидчикам.
"Бегущий человек", реж. Пол Майкл Глейзер. 1987
В недалеком будущем стали популярными телевизионные реалити-шоу, участники которых рискуют жизнью. На улицах всем руководит преступность, финансовый кризис. Полицейский отказался расстрелять толпу невинных людей, за это его осудили на участие в смертельной игре "Бегущий человек". Весь мир будет смотреть. В шоу еще не выживал никто.
"Оно", реж. Томми Ли Уоллес. 1990
На летних каникулах подростки аутсайдеры имеют возможность отдохнуть от хулиганов. У некоторых из школьников плохие отношения с родителями, братьями. Некуда обращаться за помощью. Неудачникам приходится держаться вместе и для того, чтобы противостоять загадочном злу. В городе появился демон, который принимает облик клоуна и убивает детей.
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"Сердца в Атлантиде", реж. Скотт Хикс. 2001
11-летний парень дружит с пожилым соседом. Дед платит за то, что тот выглядывает загадочных лиц в желтых плащах. Сначала парню это кажется шуткой, но со временем он понимает, что у старика есть ужасный секрет.
"Мгла", реж. Фрэнк Дарабонт. 2007
Туман накрыл маленький город. В темноте скрываются монстры, похожие на огромных насекомых. Некоторые местные жители в это время были в супермаркете. Вынуждены сидеть и ждать, туман отрезал все пути отступления.
По данным опроса сайта Play.com, в фильме "Сияние" 1980 самая страшная сцена в истории кино. В этом эпизоде сумасшедший человек в исполнении Джека Николсона топором разбивает деревянную дверь, пытается убить жену.
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