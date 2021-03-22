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понедельник, 22 марта 2021 17:59

Тверкает и обливается белой жидкостью: Певицу раскритиковали за откровенный клип

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Бывшая солистка группы YUKO Юлия Юрина начала сольную карьеру. Теперь у нее псевдоним ЮЮ. Выпустила дебютный клип на песню "Молоко" и миниальбом "Онлифан". В него вошли композиции "Молоко", "Локоны", "Мотыльки", "Вебкам".

Клип "Молоко" раскритиковали за откровенность. В нем певица танцует тверк и обливается белой жидкостью. Поет о сексе, рэпере Тиме Белорусских и алкоголь. В соцсетях трек назвали похожим на российскую поп-музыку:

"Можно на подпевках у Моргенштерна теперь подрабатывать, чтобы не было грустно"

"Грустно стало после просмотра"

"Такое могло выйти разве что на лейбле MOZGI... Дай нам знать, если Потап держит тебя в заложниках"

"Куда-то ЮЮ свернула не туда"

Автор: Instagram
  Бывшая солистка дуэта YUKO Юлия Юрина снялась в откровенном наряде для своего клипа "Молоко". Назвала себя контркультурой контркультуры, а клип - легким развлекательным контентом в трэш обертке.
Бывшая солистка дуэта YUKO Юлия Юрина снялась в откровенном наряде для своего клипа "Молоко". Назвала себя контркультурой контркультуры, а клип - легким развлекательным контентом в трэш обертке.

"Большинству тех, кто любил голос Юли в YUKO, это точно не понравится. Жаль, что произошла такая резкая смена формы и целевой аудитории, подобного контента и без этого много"

"Тот момент, когда хочется, чтобы это был первый и последний клип ... Занавес, шок, разочарование"

"И ради этого стоило закончить существование YUKO? Стыдно"

"Ты можешь вывезти девушку из России, но Россию из девушки - нет... Только не называйся украинской певицей, пожалуйста"

Сама певица прокомментировала, что в течение долгого времени пыталась угодить всем, кроме себя. Теперь хочет быть честной с собой: "Вам может это нравиться, а может не нравиться, но я такая на пути к себе и собственной свободе. Я позволяю себе развлекаться и призываю делать это со мной".

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Дуэт YUKO распался в декабре 2020-го. Появился в 2016-м, после встречи участников - 23-летней Юлии Юриной и Станислава Королева, 28 лет - на шоу "Голос страны". Называли свой жанр фольктроникой - смесью электронной музыки и текстов украинских народных песен.

2019-го группа приняла участие в национальном отборе на Евровидение. Выполнили свою интерпретацию народной песни "Ой в лузе калина стояла" - Galyna guliala. В нацотборе заняли четвертое место.

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