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Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек

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Тверк на фоне трактора: авторка песни &quot;Охрана отмена&quot; Jerry Heil выпустила новый трек
Jerry Heil выпустила новый вирусный трек. Фото: скриншот з YouTube

Украинская певица и блогер Jerry Heil, которая стала автором вирусного хита "Охрана отмена", выпустила новый трек и видео.

Ролик с танцами тверк-учителя Мамаситы опубликовали на YouTube.

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Трек получил название "#натверкай" и за сутки набрал почти 100 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.

По сюжету клип рассказывает о здоровом бодипозитиве. На видео Мамасита тверкала на фоне комбайна, а Jerry Heil в это время пела.

"Идея видео пришла к нам по дороге из Черкасс в Кременчуг. Мы были в туре с актерами сериала" Школа ". Jerry Heil придумала песню и мы стали перебирать в голове мысли на что это похоже. Когда пришла идея с трактором, мы захотели, чтобы в кадре тверкала Мамасита, а танцевальная часть трека была похожа на украинскую свадьбу с элементами современного бита ", - поделился саунд-продюсер Morphom.

Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаев, украинская певица, кавер-исполнительница и популярная видеоблогерка. Шамаева называет историю псевдонима Jerry Heil "немного дебильной". Когда в 15-летнем возрасте она регистрировалась в соцсети ВКонтакте, то указала вымышленное имя Jerry Mouse (от имени анимационного персонажа мыши Джерри). Впоследствии слово mouse она заменила на первое попавшееся американское фамилия, которое увидела в интернете. В начале марта 2019 году в Instagram Гейл опубликовала отрывок песни "Охрана отмена". Трек набрал обороты в соцсети, где был перепетых и распространенный сотни раз, в частности певицами Настей Каменских и Верой Брежневой. Уже в апреле Гейл опубликовала лирик-видео и полную версию песни.

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