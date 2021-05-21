"Тримаймо разом українську хвилю!" - Поплавский

Михаил Поплавский подчеркнул, что не считает себя певцом, но делает все возможное для популяризации украинской песни

В День вышиванки состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року", автором идеи и генеральным продюсером которой является ректор Университета культуры Михаил Поплавский, а соорганизатором — популярный певец Олег Винник.

Церемония несколько раз переносилась из-за пандемии. В итоге ее решили провести в павильоне киностудии FILM.UA.

Организаторы и артисты, которые почти год были лишены концертной деятельности, с нетерпением ждали возможности снова пообщаться с публикой и получить заслуженные награды.

Перед церемонией звезды шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке, раздавая автографы и фотографируясь с поклонниками. Но главными были сама церемония и шоу, режиссером-поставщиком которого стала звездная выпускница КНУКиИ известный клипмейкер Катя Царик. В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, зал оборудовали огромными экранами и световой техникой, благодаря чему создавался уникальный видеоряд для каждого артиста.

Ведущими премии выступили Поплавский и Винник. Кстати, для него это был дебют в этом амплуа. За кулисами они шутили, что так решили сэкономить. На самом деле они признались, что очень волновались. Ведь идея премии — отметить именно песни в исполнении легенд украинской сцены, создавших золотой песенный фонд Украины, и молодых артистов, чье творчество развивает нашу культуру. "Тримаймо разом українську хвилю!" — таков девиз нынешней премии, а саму премию посвятили 30-летию Независимости Украины.

Михаил Поплавский подчеркнул, что не считает себя певцом, но делает все возможное для популяризации украинской песни

"Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню, ее создателей — поэтов и композиторов, поддерживать молодых артистов и строить мощный украинский шоу-бизнес. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве. И шаг за шагом делаю все возможное для этого, начиная с проекта "Крок до зірок". Мы провели беспрецедентный марафон украинской песни, когда она звучала беспрерывно более четырех суток в течение 110 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Это не просто слова, это моя миссия", — сказал Поплавский.

Винник поддержал своего друга и отметил, что провести церемонию в нынешних условиях оказалось непросто.

"Для нас важно, чтобы люди увидели своих артистов, прочувствовали Украину, ее песни и фольклор. Важно ценить то, что имеем духовное, а не материальное. Мне кажется, мы с Михаилом Михайловичем делаем очень важную вещь. "Українська пісня року" — это и есть Украина", — сказал Винник.

Специальными наградами отметили артистов в трех номинациях — "Легенда української пісні", тех, кто творил историю украинской эстрады. А также — "Гордість української пісні" и "Надія української пісні". Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители. В первую очередь они обращали внимание именно на песню, ее популярность, в том числе на радио, в cоцcетях. Главное условие — песня должна звучать на украинском языке.

Итак, награды в номинации "Легенда української пісні" получили знаменитые артисты, на творчестве которых выросло не одно поколение, — Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Михаил Поплавский.

Павел Зибров был отмечен за песню "У нас є все", слова которой написал поэт Юрий Рыбчинский. «Эта композиция, вышедшая к пятой годовщине Независимости, о любви к Украине, гордости за своих соотечественников, богатстве и огромном культурном наследии Украины. Сейчас мы будем отмечать 30-ю годовщину и слова этой песни актуальны, как никогда", - отметил артист

DZIDZIO появился на красной дорожке в пижаме и в халате. Артист зажигал и за кулисами, и на сцене, подбадривая и веселя поклонников

Наталья Могилевская появилась на сцене в эффектном оранжевом платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Образ дополняли массивные украшения. Певицу отметили за песню «Відірватись від землі»

Олег Винник на своем опыте знает, как тяжело пробиваться молодому артисту, чтобы занять свое место в шоу-бизнесе. После успешной карьеры в европейских мюзиклах в Украине ему пришлось начинать с нуля Виталий Козловский был отмечен за песню «Моє море», которая является для него знаковой и глубоко личной. «В этой композиции – целое море эмоций, ведь с ней начался новый этап в моем творчестве», - сказал он

Ирина Федышин получила награду за песню «Цвіте калина» и поблагодарила своих поклонников

Премией "Гордість української пісні" отметили Камалию, Наталью Бучинскую, DZIDZIO, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федышин, Диму Коляденко, GENA VITER, Театр песни "Лисапетный батальон".

А в номинации "Надія української пісні" победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, СолоХа, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.

В ближайшее время телеканал "Украина" покажет видеоверсию этого шоу.

Напомним, проект "Наша пісня" был создан Михаилом Поплавским в 2004 году, когда национальные радио- и телеэфиры на 90% заполнял иностранный продукт. В проекте Поплавского принимали участие исключительно артисты с песнями на украинском языке. С годами проект развивался, становился масштабнее, расширял географию и менял название. "Українську пісню року" Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более трех тысяч украинских артистов.