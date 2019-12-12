Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместную песню

Юлия Санина (слева) с Тиной Кароль записала песню-саундтрек к фильму "Віддана". facebook.com

"Песня не похожа на творчество моей группы The Hardkiss, не похожа на то, что делает Тина Кароль. Это что-то совсем иное, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это - часть масштабного проекта, - говорит Юлия Санина. Записала совместную с Тиной Кароль композицию

"Вільна". Станет саундтреком фильма "Віддана" по роману Софии Андрухович "Фелікс Австрія".

. "Эта песня - своеобразный женский манифест, мантра о силе нашего сестричества. И было важно исполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, равной, - добавляет Тина Кароль.

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Премьера фильма "Віддана" запланирована на 16 января.

1868, Станислав - тепершний Ивано-Франковск. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но ему удается спасти двух девочек - родную дочь Адель и дочь домашних работников Стефанию. Решает воспитывать их вместе.

Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны. Аделя замужем, а Стефа ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. Обе до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка, по сюжету.

Режиссер ленты Христина Сиволап. В ролях Марианна Янушевич, Олеся Романова, Роман Луцкий. Образы актеров создавала дизайнер Леся Патока. Для съемок сшили более 150 костюмов

В 2014-м роман Софии Андрухвич "Фелікс Австрія" получил награду Книга года BBC