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среда, 31 марта 2021 13:15

Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
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1 Комментировать

Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко

Украинский комментатор и журналист Тимур Мирошниченко, который более 10 лет вел песенный конкурс "Славянский базар" в Витебске от Украины, отказался ехать в Беларусь.

"Я продолжаю комментировать Евровидение. Я не еду на "Славянский базар", - заявил Мирошниченко в Instagram.

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"Все эти годы это была история о музыке. До этого года..." – объяснил Тимур.

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Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Ведущий уверен, что песенный фестиваль не сможет остаться в стороне от политики.

Из-за политической ситуации в Беларуси, где непризнанный президент Александр Лукашенко жестко подавляет протесты и расправляется с противниками, бойкотировать "Славянский базар" в этом году призывают и сами белорусы. В соцсетях они обращаются к артистам из разных стран с просьбой не участвовать в этом мероприятии и не поддерживать таким образом преступный режим. Просьба не ехать на фестиваль в Беларусь ранее появилась и в Instagram Олега Винника и Maruv.

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