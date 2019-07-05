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воскресенье, 07 июля 2019 21:45

Тима Белорусских приедет в Украину с концертом

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Тима Белорусских приедет в Украину с концертом
Настоящее имя певца - Тимофей Морозов, живёт в Минске. nh.ee

12 июля состоится сольный концерт белорусского певца Тимы Белорусских в Киеве. Пройдет в ресторане Queen.

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Музыкант стал известен в 2018-м благодаря хиту "Мокрые кроссы" - печальная история любви подростка. Второй известной песней Белорусских стала "Незабудка", которая продолжает тему предыдущей. 6 декабря 2018-го появился 9-минутный клип, где обе композиции объединили в цельный видеоряд. "Просто хотели рассказать честную историю о том, как живем, влюбляемся и пишем песни", - говорит музыкант.

Тима Белорусских в первую очередь известен как певец и рэп-исполнитель, но он еще хорошо владеет музыкальными инструментами - контрабасом и виолончелью.

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07
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