"ТикТок – это эмоциональный бизнес" - Поплавский

 
Ексклюзивы
1/5
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 540
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 630
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 675
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1170
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1224
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2169
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1242
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
7
26
3
47
27 тыс. посещений и 160 событий за пять дней: как прошел 28 BookForum
27 тыс. посещений и 160 событий за пять дней: как прошел 28 BookForum
В музее &quot;Золотые ворота&quot; открыли выставку современного искусства K&#039;niga
В музее "Золотые ворота" открыли выставку современного искусства K'niga
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре
Занялся сексом с футболистом и показал свои &quot;роды&quot;: эпатажный Lil Nas X выпустил дебютный альбом
Занялся сексом с футболистом и показал свои "роды": эпатажный Lil Nas X выпустил дебютный альбом
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Видео
Все видео
Нобелевская лауреатка рассказала о своей связи с Украиной
Нобелевская лауреатка рассказала о своей связи с Украиной
Объявили номинанта на премию "Оскар" от Украины
Объявили номинанта на премию "Оскар" от Украины
Украинский исполнитель выпустил клип на лирический гимн влюбленных
Украинский исполнитель выпустил клип на лирический гимн влюбленных
Slavia спела о 20-летних отношениях с Dzidzio
Slavia спела о 20-летних отношениях с Dzidzio
Кровь, секс и матюки - Сенцов рассказал о фильме "Носорог"
Кровь, секс и матюки - Сенцов рассказал о фильме "Носорог"
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 306
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1350
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3438
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 9
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
вторник, 28 сентября 2021 15:45

"ТикТок – это эмоциональный бизнес" - Поплавский
7

  Комментировать
  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты

В Университете культуры на трендовом факультете ТикТок занятия молодежи с ведущими практиками-маркетологами, топ менеджерами компаний, успешными тиктокерами, креативщиками, режиссерами, хореографами набирают обороты.

  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты

Об этом Михаил Поплавский сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Спикерами очередного занятия, кроме Поплавского, выступили Влад Ледбой, украинский тиктокер, блоггер с миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок); Кирилл Кудрявцев, основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House, и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан.

  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов". Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах.

  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты

ТикТок-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. ТикТок требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями.

Факультет ТикТок – место креативных идей и технологий. Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму. Идеология ТикТока – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. ТикТок – это эмоциональный бизнес", – отметил Поплавский.

  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты

Масштабный совместный тикток менторов и молодежи по завершению инновационного занятия стал ярким подтверждением выражения эмоций в единстве.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала масштабный резонанс, а первые занятия показали, что современные медиаинструменты – неотъемлемая часть бизнеса XXI века.

  Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Занятия с ведущими маркетологами, успешными тиктокерами, креативщиками в Университете культуры набирают обороты
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"ТикТок – это эмоциональный бизнес" - Поплавский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 16020
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 11241
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 9306
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 7524
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 7263
Культура
Единственную копию записи песни Леннона продадут с аукциона
Единственную копию записи песни Леннона продадут с аукциона Просмотров: 45
Победители Евровидения Måneskin впервые едут в Украину с концертом
Победители Евровидения Måneskin впервые едут в Украину с концертом Просмотров: 135
Новинки украинского и канадского кино покажут на большом экране
Новинки украинского и канадского кино покажут на большом экране Просмотров: 45
Когда выехал из Кривого Рога, будто второй раз вышел из тюрьмы - Сенцов
Когда выехал из Кривого Рога, будто второй раз вышел из тюрьмы - Сенцов
 Просмотров: 2376
Компания Disney через суд пытается сохранить права на персонажей Marvel
Компания Disney через суд пытается сохранить права на персонажей Marvel Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Городской голова не смог на украинском прочитать речь
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Голосов: 70
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть