Telepopmusik выпустили клип о Чернобыле и советской пропаганде

В клипе Telepopmusik использовали архивные кадры из Чернобыля. Фото: скрин из видеоклипа

Французский электронный проект Telepopmusik, номинант на "Грэмми", выпустил клип на песню Dreams о Чернобыле

Dreams - песня из первого за 10 лет альбома Telepopmusik, который выйдет 25 сентября, сообщает electronicgroove.com.

В композиции звучит голос голландского певца Ника ван Гофвегена. Для клипа использовали редкие кадры из украинских архивов об истории Припяти - от взрыва на Чернобыльской АЭС до пустоты города сегодня.

"Серия архивных кадров из Украины, специально сосредоточена на эпохе взрыва Чернобыля на Припяти, вызывает чувство ностальгии и напоминание о ранних времена советской общности, пропаганды в эпоху великих трагедий" - рассказывают о сингле.

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Клип станет частью проекта "Звуки Чернобыля", к которому ранее присоединились Сергей Михалок ("Ляпис-98"), Александр Чемеров (The Gitas, "МОИ РАКЕТЫ"), Стасик и Dub FX.

В альбом "Звуки Чернобыля", которая реализуется компанией "Лавина Концерт" при поддержке Украинского Культурного Фонда, войдут 10 композиций: 6 - от Украинской и 4 - от международных артистов. Он выйдет в конце октября 2020 года.