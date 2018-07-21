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воскресенье, 22 июля 2018 10:20

Текст пьесы с нотами "Наталки Полтавки" похитил директор театра

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Текст пьесы с нотами &quot;Наталки Полтавки&quot; похитил директор театра
Современная постановка пьесы "Наталка Полтавка" на сцене Полтавского театра имени Гоголя. Фото: http://teatr-gogolya.pl.ua

Специально для труппы полтавского театра написал пьесу "Наталка Полтавка" один из театральных директоров, писатель Иван Котляревский. Пьеса стала прародительницей новой украинской драмы. 22 июля 1819 года на сцене Полтавского театра состоялась премьера пьесы "Наталка Полтавка".

Котляревский взял за основу интересные факты из жизни простого украинского народа. Сюжет неприхотливый, а популярность произведения не угасает уже почти 200 лет.
Зрители, присутствующие на спектакле, были чрезвычайно поражены: вместо дворцов и беседок, они увидели пейзажи украинского села, вместо фальшивой мелодрамы - глубокую драму сердца простой девушки-крестьянки. Уже с первого спектакля, который состоялась с участием Щепкина, пьеса приобрела огромную популярность.

В письмах к друзьям, Котляревский писал, что "Наталка Полтавка" была "принята достаточно хорошо в Полтавской, Черниговской и Харьковской губерниях, только в Полтавском театре играли ее "не раз, не десять, ли не сто раз, и театр всегда был полон, аплодисментам не было края". Дошло даже до того, что владелец театра Штейн похитил текст пьесы с нотами и без разрешения автора ставил ее во многих городах Украины.

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Напечатана была пьеса только в 1838 году, но в рукописных копиях стала распространяться еще в 20-х годах XIX века. Было также много людей, которые знали наизусть всю пьесу. С большим успехом и не раз она шла на сценах Петербурга, Москвы, Кишинева, Минска, Риги, Таллина, Вильнюса, многих городов Сибири, Средней Азии и Кавказа, ее ставили и российские труппы.

Во время представления пьесы в Варшаве по просьбе зрителей драму показывали дважды в день при переполненном зале. Переведена на литовский язык, "Наталка Полтавка" прочно вошла в репертуар театров Литвы. Особым успехом эта прекрасная жемчужина украинского театра пользовалась у чехов, словаков и болгар. Газеты писали, что если нет в театре сбора, стал "Наталка Полтавка" - будет аншлаг.

Иван Котляревский - украинский писатель, драматург, общественный деятель. Родился 9 сентября 1769. Окончил Полтавскую духовную семинарию, работал домашним учителем, участвовал в русско-турецкой войне. С 1810 года работал надзирателем "Дома для воспитания детей бедных дворян". Его "Энеида" была в библиотеке Наполеона и в библиотеке Ленина. В 1816-1821 годах был директором Полтавского театра. В 1818 году входил в состав полтавской масонской ложи "Любовь к истине". Умер в Полтаве в 1838 году.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
июля

Текст пьесы с нотами "Наталки Полтавки" похитил директор театра

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