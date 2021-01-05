Театрального сегмента в Украине не существует - критик

Автор: предоставил Сергей Винниченко Украинские театры в основном сами о себе ничего не знают - говорит Сергей Винниченко

Театрального сегмента в Украине не существует. Существуют единичные театры, театральные деятели. Игроки рынка малоизвестны, материалы для анализа и прогноза отсутствуют. Театральный менеджмент в основном понятия не имеет о собственном позиционировании, стратегия развития до сих пор является синонимом плана постановок, а о собственной истории вспоминают разве что к юбилеям. Об этом рассказал в интервью Gazeta.ua театральный критик Сергей Винниченко. С марта по декабрь 2020 он проводил исследование "Театральные города Украины", результаты которого публиковал на веб-портале "Театральная рыбалка".

Так получается, что украинский театр представлен по уважительного расстояния, сосредоточен на маленьком сегменте отдельных театров или театральных личностей. Даже немногочисленные обзоры истории театра времен Независимости - это взгляд сквозь циферблат собственных часов. "Театральные города Украины 2019" - как секундная стрелка часов, которая пробежала территорией Украины, сделала слепок всего театрального пространства, сочетающего национальные театры с народными на страницах портала "Театральная рыбалка".

Расскажите об этом проекте более подробно.

"Театральная рыбалка" - абсолютно безоценочный проект, который целью должен понять где, сколько и каких существует театров, насколько насыщенный был для них 2019 календарный год - время докарантинного существования, когда театры имели возможность собирать полные залы, какими бы камерными или тысячными они не были. Для одних театров важным был выпуск десятка премьер в год, другим - участие в максимальном количестве фестивалей, а кто-то наоборот сосредоточился на локальном существовании и конструктивном диалоге с тонкой прослойкой исключительно интеллектуального зрителя. Все они - театры, хотя о большинстве никогда не вспомнят впоследствии в книгах об истории украинского театра первой половины XXI века. Получилось примерно как в компьютерной игре, где первоначально открывается маленький кусочек карты, и с каждым последующим шагом - дальше и дальше. Общего объема не видно. Конечно, есть понимание структуры - в областных городах - по муздраматичному театру или музкомедии, плюс театр кукол - и эти расчеты легли в первоначальное планирование. Но где, сколько и каких частных, любительских, инклюзивных театров - оставалось загадкой. Поэтому одни населенные пункты выходили скромнее ожиданий, а другие добавлялись, и даже выделялись в самостоятельные выпуски. Автор: предоставил Сергей Винниченко На театральный Киев ушло 11 журналов, заполнившего театральную карту на 57,45%

Какие регионы выигрывают или проигрывают в театральном сегменте?

Существенно недоиспользованный потенциал театральной Волыни, Черниговщины, Львовщины, Одесской, Луганской областей - в районных городах этих областей настоящие театральные оазисы, которые на сегодняшний день остаются в медийном затмении. И наоборот. Примером, город Каменец-Подольский, в котором ни одного профессионального театра - опубликовано отдельным выпуском проекта за счет насыщенного любительского театрального движения - 7 театров и два всеукраинских театральных фестиваля - хороший к этому аргумент. Проект, который на сегодняшний момент условно завершился регионами, и рассказал о добрых двух сотнях театров, имеет подводную скрытую составляющую. В которой есть часть, которая состоит из сотни названий театров, не вошедших в обзоры. И это, подчеркиваю, известная часть театров, с которыми не удалось установить контакт или что-то не сложилось с любых других причин. А какой может быть окончательная цифра в этой театральной перекличке - можно только фантазировать. Еще можно мечтать о том времени, когда будет возможность увидеть 100% заполненную карту театрального украинского настоящего.

В течение какого времени продолжался проект?

Процесс сбора информации о театральной жизни Украины длился с марта по декабрь 2020 года. Фокус - творческая жизнь и ее насыщенность театров Украины в течение календарного 2019: знаменательные события, фестивали, награды, премьеры. Все то, что можно перевести в цифровую плоскость и посчитать. Условно говоря, был проведен сбор информации для количественных исследований. Всего в проекте "Театральные города Украины 2019" опубликовано 44 журнала, в которые вышла информация ровно о 300 театров. По состоянию на момент публикации последнего их было 298, а уже после объявления финала - еще два театра дослали информацию о себе, которая и была включена в уже опубликованных журналах - интернет-формат такое позволяет. Пожилой менеджмент некоторых театров мало разбирается в интернет-проектах. Поэтому, когда речь идет о публикации на сайте "в каком-то там интернете" - это все еще воспринимается как нечто непонятное Часть собранной информации так и останется без публикации. Речь идет о еще 167 театрах, часть из которых находилась в творческом отпуске, кто-то направленно отказался от участия, а кто-то элементарно не вышел на связь.

Почему некоторые театры отказывались предоставить информацию?

Пожилой менеджмент некоторых театров мало разбирается в интернет-проектах. Поэтому, когда речь идет о публикации на сайте "в каком-то там интернете" - это все еще воспринимается как нечто непонятное. Молодой менеджмент основном внегосударственных театров - наоборот, понимает возможности, но не имеет отработанной структуры фиксации даже собственной истории. Поэтому сбор фактажа всего лишь о своем прошлом годе становится подобным полноценной рабочей нагрузке отдельного человека. Привлечение такого ресурса театры могут и не иметь. К тому же, реалии частных театров строятся на будущем, а не на прошлом. И более полезное использование человеческого ресурса на успех спектакля, на который надо привлечь зрителя, и обеспечить продажи, чем оглянуться назад и анализировать прошлое. Автор: предоставил Сергей Винниченко Отдельная категория творцов, которая позаводили виртуальные офисы (в Фейсбуке / инстаграмах / сайтах), а коммуникации не наладили. Один из показательных кейсов - театра нет разве что в "Тик-Токе". Несколько профилей руководителя, страницы театра, на сайте указано городской номер телефона и даже факс. Со своей стороны я написал по всем возможным мессенджерам, сделал три звонка на телефон в разное время дня, в различные дни. Никакого ответа не получил. Мобильный телефон руководителя получал альтернативными путями. Основное препятствие проекту - неуверенность. "Да что вы, у вас там национальные и академические театры, где нам там быть рядом" - самый распространенный аргумент возражения. Обычно, достаточно простыми инструментами вопросов и уточнений это удавалось преодолевать. От одного театра, после такой театральной ревизии услышал искреннее удивление от того, чего сами они достигли, и даже не подозревали. Визуализация результатов предоставила мощный импульс к следующим шагам. Другой театр, с которым только что завершили исследование 2019 года, заявил, что такая четкая структура им нравится, и они непременно начинают готовить по аналогии 2020 года, и уже запрашивают, на когда его можно будет передать.

Какой процент театров вам удалось охватить?

Если за единицу принять 467 собранных "Театральной рыбалкой" театров, то заполнение Первой театральной карты на этапе сбора информации составляет 64,24%. Здесь важно делать акцент именно на известные и собранные театры. Потому что, как показывает практика, нахождение и знакомство с новыми театрами продолжается постоянно. Самый яркий пример - первый журнал из Ровно вышел всего с двумя театрами и заверениям их представителей, что никого кроме них в городе больше нет. Конечно, такое утверждение было опровергнуто довольно быстро, вплоть до того, что пришлось выпустить отдельный, второй выпуск из этого областного центра. На момент закрытия сбора информации по Ровно имею сведения о 12 театрах, с 11 из которых удалось предметно пообщаться, и о 9 из которых вышли материалы на портале. Показатель в 75% - достаточно хорош на общем фоне. Например, аналогичный процент Мариуполя - 50% (при 8), Киева - 57,45% (при 141), Харькова - 39,22% (при 51 театра).

Как вы собирали информацию о театрах?

Никакой базы, от которой была бы возможность оттолкнуться для контакта с представителями театров, на момент старта проекта не существовало. Отдельный перечень национальных и академических театров на ресурсах Министерства культуры, муниципальные - на ресурсах департаментов. Некоторая информация встречалась на устаревших информационных ресурсах областных центров народного творчества. Устарелость информационная - с момента публикации информации не обновлялась, поэтому некоторые коллективы просто уже не существовали, а новые не были внесены. Поэтому поиск происходил более из рук в руки. С частью театрального сообщества я знаком лично - с них и начинал. Режиссеры и актеры передавали меня завлитам или директорам театров, а уже с ними мы проходили процесс сбора и уточнения информации. Абсолютно каждый получал бонусный вопрос о других известных им театрах, отсутствующих в перечне. Именно таким образом и наполнялась база знаний "Театральной рыбалки". Автор: предоставил Сергей Винниченко Фрагмент коллекции премьерных спектаклей репертуара для детей, премьеры которых состоялись в 2019 году

Довольно сложный процесс. В чем причина?

Театры в основном сами о себе ничего не знают. Конечно, не все, но значительный процент. Уточнение даты первого показа спектакля могло вводить в ступор. Бывали случаи, когда о существовании афиш к репертуарному спектаклю вспоминали только по моему запросу, а до этого ее могли не использовать вообще. Для максимального удобства я открыл на портале отдельную страницу, где изложил максимально подробный перечень информации, которую собираю. Выставлял опубликованные ранее выпуски из других городов - и все равно возникали существенные сложности у представителей театров. Картина, конечно, не совсем печальная. Были и оперативные, четкие ответы. Некоторые инициативы по стороны театров перерастали в отдельные проекты на страницах "Рыбалки". Но в целом театры сложно становятся на новые рельсы. Особенно, когда ими до этого никто не интересовался, а привычка к структурности отсутствует. От одного главного режиссера несколько месяцев слушал обо всех его сложностях и преградах в работе, обещании собрать и отправить информацию. И уже на третьем месяце, когда готов был выпускать журнал без этого театра, из альтернативного источника получил номер телефона директора этого театра. Исчерпывающая необходимая информация была у меня на почте уже через четыре дня, два из которых приходились на выходные дни в театре.

Какие выводы можно сделать по итогам проекта?

Театрального сегмента в Украине не существует. Есть сегмент фармацевтический, FMCG, многие другие. Даже сегмент кинематографа. А театрального - нет. Существуют единичные театры, театральные деятели. Игроки рынка малоизвестны, материалы для анализа и прогноза отсутствуют. В отчеты министерства и департаментов попадает фрагментарная информация, которая не отражает истинное положение отрасли. Театральный менеджмент в основном понятия не имеет о собственном позиционировании, стратегия развития до сих пор является синонимом плана постановок, а о собственной истории вспоминают разве что к юбилеям Театральный менеджмент в основном понятия не имеет о собственном позиционировании, стратегия развития до сих пор является синонимом плана постановок, а о собственной истории вспоминают разве что к юбилеям. Украинский театр о себе ничего не знает. Все что касается количественных показателей в театрах - тема, на которую не принято говорить. О театре даже признанные специалисты говорят не фактами, а собственными представлениями о фактах. Отраслевые выводы чаще всего строятся на нерепрезентативной выборке человека, исходя не из реальности, а из собственного опыта. А это существенно искажает и общую картину. По приглашению образовательного фестиваля искусств Kurbas.Technologies участвовал в круглом столе "Театр для детей. Тенденции и сплочение", где представил несколько собранных цифр о реалиях 2019 театра для детей. Даже люди, которые все время находятся в этой сфере, не представляют что-где-как устроено в ней. Цифра в примерно 50% премьерных показов года, которые приходятся именно на репертуар для детской аудитории, вызвала неподдельное удивление. Следующий шаг по оцифровке собранной информации и построении базовых, элементарных графиков и диаграмм откроет еще много неизведанного о том же театральном 2019-й году. Несмотря на все - театр существует. Античные мифы начинаются примерно так же - сначала был Хаос. Накануне новогодних праздников в социальных сетях увеличилось количество итогов театров. Их количество существенно возрастает по сравнению с декабрем прошлого года. Нередки случаи, когда представители театров, завершая обработку запроса "Театральной рыбалки" по 2019 запрашивали, на когда готовить информацию о 2020-й. А это значит, что маленькими шажками, постепенно, но и театральный сегмент выйдет на позицию полноправного игрока, который станет интересен инвесторам, выйдет на конкурентный уровень с другим существующим интертейментом.

Я правильно поняла: театрального сегмента в Украине не существует, но театр существует.

Отдельный театр - это просто театр. Он не является сегментом. Разве что он может стать его составной, когда такой сегмент структурируется. По истине, ситуация с украинским театром на сегодня абсолютно дикая. Автор: предоставил Сергей Винниченко Фестиваль-премия GRA

В чем причина - в самом формате театра? В отсутствии поддержки со стороны государства?

Что поддержки от государства нет, это факт. Где, на каком этапе потерялся театр на министерском горизонте настолько, что теперь его не найти сквозь толщу быстроменяющихся министров. Министерство культуры Украины прекратилось после Евгения Нищука. Вторая его министерская каденция продолжалась с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019. В последние рабочие дни в фейсбуке публикуется тезисный отчет министра, в котором театру не уделяется ни слова. В составе позеленевшего правительства произошли структурные изменения, после чего страна получила новое название объединенного министерства. Министром культуры, молодежи и спорта Украины становится телевизионный менеджер Владимир Бородянский (генеральный директор телеканала СТБ). В министерстве распределяется работа по направлениям, и среди "10 друзей Бородянского", "главным театралом" называется Андрей Палатный - куратор театральной программы ГогольFest, актер, проектный менеджер Центра современного искусства "ДАХ". После апрельского ГогольFest STARTUP в Мариуполе выходит программное выступление Андрея Палатного (май 2019) с основным тезисом "Какая культура, такая и страна" в контексте своей деятельности в фестивале ГогольFest. Также речь идет о развитии фестиваля в разных городах страны. Собственно, этим фестивальным развитием "главный театрал" и занимается уже на госдолжности время от времени проводя театральные встречи в столице (с 27 по 29 сентября 2019 - I Международный фестиваль современного искусства "DniproGogolFest" в Днепре, с 18 по 20 октября 2019 - I Фестиваль современного искусства AIR GOGOLFEST в Виннице). Заявляется насыщенная фестивальная программа 2020 года - апрель StartUp GogolFest в Мариуполе, май - Odyssey GogolFest в Одессе, июнь - Dream GogolFest в Херсоне, июль - Center GogolFest в Полтаве и Station GogolFest в Славутиче, сентябрь - DniPRO GogolFest в Днепре, октябрь - FastFest GogolFest в Фастове, октябрь - Air GogolFest в Виннице и KOLO GogolFest планировалось провести в декабре под Киевом. Собственно, заметных театральных движений ожидать было неоткуда, в том числе при отсутствии хотя бы либо внятной стратегии правительства. Вместо театра есть одно сплошное телевидение.

Но есть крутые прогрессивные театры или художники, которые делают крутой продукт.

Бесспорно. Сегодня, например, премьера просто неймовирного по мощности спектакля "Дом" Тамары Труновой в Театре на Левом берегу. Но это не системная ситуация. И подобные факты тонут в океане антикварного хлама, а "лучшими режиссерами", которые будто бы приближают украинский театр к Европе, признают откровенных гомноделов. Наш театр от кино - бесконечно отстал. У меня есть курс театрального лектория, где на занятиях в группах показываю картинку с изображением театральной афиши спектакля "Маугли" и афиши фильма "Маугли". Спрашиваю, чтобы вы выбрали, на что купили бы билет?

Автор: предоставил Сергей Винниченко Афиши театрального спектакля "Маугли" и кинопоказа "Маугли" от Netflix

В кино, потому что просто кино люблю больше.

Это не важно. "Умела приготовить, но не умела подать" в театральном маркетинге - доминанта.

Нет надлежащей промоции?

Наши театралы просто не знают, что можно как-то иначе. Условно говоря, очень крутые кейсы "Дикого театра", "Золотых ворот", Франковского драмтеатра. А есть в 2020 году афиши спектаклей, которые рисует художник красками какой-то безвкусица. И такого трэша - хоть отбавляй. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира Но все это, о чем мы говорим - оценка качества. И возможна она только следующим шагом, после количества. А количества в этой стране пока нет - опыт "Театральной рыбалки" - первый и единственный. Ночью 12 мая в 25 городах Украины включили устремленные в небо лучи света. Так началась акция "Стоп культурный карантин". Художники, организаторы концертов, представители шоу-бизнеса хотели привлечь внимание властей. "Во время пандемии мы ограничены в количестве зрителей, проведении съемок, спектаклей, массовых мероприятий. Не все независимые театры дожили до конца 2020 года, - говорит директор киевского "Дикого театра" Ярослава Кравченко, 33 года. - Но иногда государство идет навстречу. Получили беспрецедентную помощь от Украинского культурного фонда. Единственная проблема - средства пришли в конце декабря. За два дня должны распределить их и отчитаться. Нам звонят зрители. Спрашивают, не закрываемся ли. Когда внезапно объявили карантин выходного дня, в пятницу должны были отменить субботний спектакль. Спектакль "Кицюня" переносили пять раз. До нового года надо рассчитаться с долгами за аренду. Благодарна за терпение зрителей и актеров. Все пережили бы, если бы было нормальное информирование. Самая большая ценность - это возможность работать. Мы ни у кого ничего не просили бы, если бы нам позволили показывать спектакли", - отметила театрал.