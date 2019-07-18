"Тартак" выпустил клип "Подих ночі"

Песня "Подих ночі" вошла в альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша" 2018 года. volynnews.com

Группа "Тартак" выпустил клип на песню "Подих ночі", который входит в 10-й альбома "АнТАРТАКтида. Частина Перша". Вышел в 2018-м.

"Александр Положинский в необычном образе, драматическая история любви и неожиданный финал - надеемся, вам все понравится", - пишет "Тартак" в Facebook.

Детективная история о киллерах, где до последнего непонятно, кто убийца. Снимали во львовской гостинице "Астория".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Табула Раса" показали в клипе Киев, Бучу и Ирпень

Лидер группы "Тартак" Сашко Положинский работал ведущим на телевидении и радио. Самый известный проект - "Свежая кровь" на телеканале М1. Идея заключалась в поиске и раскрутке молодых групп.