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четверг, 18 июля 2019 16:51

"Тартак" выпустил клип "Подих ночі"

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&quot;Тартак&quot; выпустил клип &quot;Подих ночі&quot;
Песня "Подих ночі" вошла в альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша" 2018 года. volynnews.com

Группа "Тартак" выпустил клип на песню "Подих ночі", который входит в 10-й альбома "АнТАРТАКтида. Частина Перша". Вышел в 2018-м.

"Александр Положинский в необычном образе, драматическая история любви и неожиданный финал - надеемся, вам все понравится", - пишет "Тартак" в Facebook.

Детективная история о киллерах, где до последнего непонятно, кто убийца. Снимали во львовской гостинице "Астория".

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Лидер группы "Тартак" Сашко Положинский работал ведущим на телевидении и радио. Самый известный проект - "Свежая кровь" на телеканале М1. Идея заключалась в поиске и раскрутке молодых групп.

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