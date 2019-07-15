"Табула Раса" показали в клипе Киев, Бучу и Ирпень

"Табула Раса" представили клип на песню "Бабочки июня". tsn.ua

Группа "Табула Раса" презентовала клип "Бабочки июля", съемки которого проходили в Киеве, Буче и Ирпене.

"Часто артисты ищут локацию, пытаются изобрести велосипед и показать то, чего нет на самом деле. Мы же решили, что нужно снять видео, которое будет своеобразным признанием в любви родному городу - Киеву. Думаю, многие, как и мы, любят Киев таким, какой он есть, поэтому и мы призываем любить его настоящим ", - рассказывает Олег Лапоногов, лидер группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билли Айлиш спела с Джастином Бибером

В видео показали район Воздвиженка, Контрактовая площадь и города возле Киева. Музыканты отмечают, что клип демонстрирует разноплановость Киева.

Группа "Табула Раса" уже посвящали композиции июлю. В 2017-м вышел 9-альбом коллектива, что получил название "Июль".