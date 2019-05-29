Сына Стивена Кинга экранизировали: самые громкие сериалы июня

Майлз Теллер сыграл полицейского, на которого охотится мафия, в криминальном сериале "Слишком стар, чтобы умереть молодым" collider.com

На следующей неделе стартует новый сезон научно-фантастического сериала "Черное зеркало". Рассказываем об этой и других громких премьеры июня.

"Страна рождества" (NOS4A2), премьера 2 июня.

Молодая художница умеет открывать портал в другой мир. Там она сталкивается с призраком маньяка. Он питается душами детей и поэтому остается бессмертным. Сама же "Страна рождества" - это место, где убийца хранит эти души. Главные роли исполнили Эшли Каммингс и Закари Куинто. "Страна рождества" - вторая экранизация Джо Хилла сына Стивена Кинга.

В 2013-м по его роману выходила провальная картина "Рога" с Дэниел Редклифф и Джуно Темпл. У парня, которого обвиняют в убийстве невесты, появились паранормальные способности и изменилась внешность. Он стал превращаться в адское существо.

"Черное зеркало" 5 сезон, 5 июня.

Основной сюжетный мотив многосерийки - влияние современных технологий на повседневную жизнь. Создатели не сообщили сюжетных подробностей нового сезона. Известно лишь, что он состоит из трех эпизодов. К актерскому составу присоединились Энтони Маки, Эндрю Скотт, Яхья Абдул Матин II и певица Майли Сайрус.

Предыдущий эпизод "Черного зеркала", полнометражный "Бандерснетч" стал первым интерактивным фильмом в истории. Зрители могли самостоятельно выбирать действия главного героя и менять сюжет.

"Рассказ служанки" 3 сезон, 6 июня.

Только одна женщина из ста способна родить ребенка. Тех, кто может стать матерью, отправляют в специальные лагеря и делают из них "служанок". Заставляют рожать для чиновников, офицеров. Действие сериала-антиутопии "Рассказ служанки" происходит в тоталитарном государстве будущего на месте современных США. В новом сезоне главная героиня пытается поднять бунт и сбежать из страны в Канаду. Фильм снимают по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Главные роли исполнили Элизабет Мосс, Джозеф Файнс. К актерскому составу также присоединился Кристофер Мелони из сериала "Хэппи".

"Большая маленькая ложь" 2 сезон, 9 июня.

На школьной вечеринке для родителей происходит убийство. В центре событий оказываются пять семей, дети которых учатся в этой школе. Сериал описывает события за несколько месяцев до убийства. Молодая мать-одиночка переезжает в уютный городок на берегу океана Тихого океана. Она чувствует себя чужой. Завидует благополучию новых соседей.

В актерский состав вошли Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шайлин Вудли, Адам Скотт, Зои Кравиц, Лора Дерн и Александр Скарсгард. К ним в новом сезоне присоединилась Мэрил Стрип. Режиссером выступил 56-летний канадец Жан-Марк Валле, известный по фильму "Далласский клуб покупателей".

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"Слишком стар, чтобы умереть молодым", 14 июня.

Молодой полицейский убивает женщину. За ним начинают охотиться русская, мексиканская и японская мафия. В сериале снялись Майлз Теллер, Джена Мэлоун и Джон Хоукс.

Предыдущие картины датского режиссера Николаса Виндинга Рефна оказали влияние на киноязык и эстетику традиционных остросюжетных жанров. Особенно трилогия, состоящая из картин "Драйв", "Только Бог простит" и "Неоновый демон". Его картины наполнении холодной электронной музыкой, огнями ночных городов и кровью — эту ​​новую эстетику назвали "неоновым Нуар". Ее появление в сериалах было лишь вопросом времени.

Британско-американский сериал "Чернобыль", финальная серия которого выйдет 3 июня, стал самым рейтинговым в истории. На сайте IMDB он имеет оценку 9,7 на основе 74573 голосов. Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Центральные роли в сериале исполняют Джаред Харрис, Скарсгорд и Эмили Уотсон.