Сына Стивена Кинга экранизировали: самые громкие сериалы июня

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5139
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 648
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3826
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2772
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2421
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2313
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3141
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1377
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7317
Фото
Все фото
14
5
5
3
8
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале &quot;Молодость&quot;
5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале "Молодость"
Уилл Смит пришел на обычный сеанс &quot;Аладдина&quot;
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
&quot;Обсуждали возможность концерта в год&quot; - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
Видео
Все видео
Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"
Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Стало известно, когда выйдет украинский фильм "Толока"
Стало известно, когда выйдет украинский фильм "Толока"
Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"
Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 225
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 630
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3141
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29899
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2331
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 342
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 21:45

Сына Стивена Кинга экранизировали: самые громкие сериалы июня

  Комментировать
Сына Стивена Кинга экранизировали: самые громкие сериалы июня
Майлз Теллер сыграл полицейского, на которого охотится мафия, в криминальном сериале "Слишком стар, чтобы умереть молодым" collider.com

На следующей неделе стартует новый сезон научно-фантастического сериала "Черное зеркало". Рассказываем об этой и других громких премьеры июня.

"Страна рождества" (NOS4A2), премьера 2 июня.

Молодая художница умеет открывать портал в другой мир. Там она сталкивается с призраком маньяка. Он питается душами детей и поэтому остается бессмертным. Сама же "Страна рождества" - это место, где убийца хранит эти души. Главные роли исполнили Эшли Каммингс и Закари Куинто. "Страна рождества" - вторая экранизация Джо Хилла сына Стивена Кинга.

В 2013-м по его роману выходила провальная картина "Рога" с Дэниел Редклифф и Джуно Темпл. У парня, которого обвиняют в убийстве невесты, появились паранормальные способности и изменилась внешность. Он стал превращаться в адское существо.

"Черное зеркало" 5 сезон, 5 июня.

Основной сюжетный мотив многосерийки - влияние современных технологий на повседневную жизнь. Создатели не сообщили сюжетных подробностей нового сезона. Известно лишь, что он состоит из трех эпизодов. К актерскому составу присоединились Энтони Маки, Эндрю Скотт, Яхья Абдул Матин II и певица Майли Сайрус.

Предыдущий эпизод "Черного зеркала", полнометражный "Бандерснетч" стал первым интерактивным фильмом в истории. Зрители могли самостоятельно выбирать действия главного героя и менять сюжет.

"Рассказ служанки" 3 сезон, 6 июня.

Только одна женщина из ста способна родить ребенка. Тех, кто может стать матерью, отправляют в специальные лагеря и делают из них "служанок". Заставляют рожать для чиновников, офицеров. Действие сериала-антиутопии "Рассказ служанки" происходит в тоталитарном государстве будущего на месте современных США. В новом сезоне главная героиня пытается поднять бунт и сбежать из страны в Канаду. Фильм снимают по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Главные роли исполнили Элизабет Мосс, Джозеф Файнс. К актерскому составу также присоединился Кристофер Мелони из сериала "Хэппи".

"Большая маленькая ложь" 2 сезон, 9 июня.

На школьной вечеринке для родителей происходит убийство. В центре событий оказываются пять семей, дети которых учатся в этой школе. Сериал описывает события за несколько месяцев до убийства. Молодая мать-одиночка переезжает в уютный городок на берегу океана Тихого океана. Она чувствует себя чужой. Завидует благополучию новых соседей.

В актерский состав вошли Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шайлин Вудли, Адам Скотт, Зои Кравиц, Лора Дерн и Александр Скарсгард. К ним в новом сезоне присоединилась Мэрил Стрип. Режиссером выступил 56-летний канадец Жан-Марк Валле, известный по фильму "Далласский клуб покупателей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале "Молодость"

"Слишком стар, чтобы умереть молодым", 14 июня.

Молодой полицейский убивает женщину. За ним начинают охотиться русская, мексиканская и японская мафия. В сериале снялись Майлз Теллер, Джена Мэлоун и Джон Хоукс.

Предыдущие картины датского режиссера Николаса Виндинга Рефна оказали влияние на киноязык и эстетику традиционных остросюжетных жанров. Особенно трилогия, состоящая из картин "Драйв", "Только Бог простит" и "Неоновый демон". Его картины наполнении холодной электронной музыкой, огнями ночных городов и кровью — эту ​​новую эстетику назвали "неоновым Нуар". Ее появление в сериалах было лишь вопросом времени.

Британско-американский сериал "Чернобыль", финальная серия которого выйдет 3 июня, стал самым рейтинговым в истории. На сайте IMDB он имеет оценку 9,7 на основе 74573 голосов. Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Центральные роли в сериале исполняют Джаред Харрис, Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Автор: Артём КУРИХИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сына Стивена Кинга экранизировали: самые громкие сериалы июня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 15372
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13947
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 13536
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 11700
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 9639
Культура
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 5490
Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома: интересные книжные новинки для детей
Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома: интересные книжные новинки для детей
5
 Просмотров: 108
Искусственный интеллект написал песню-победителя Евровидения
Искусственный интеллект написал песню-победителя Евровидения Просмотров: 3240
Автокатастрофы и серийные убийцы: 5 самых интересных хитов группы Interpol.
Автокатастрофы и серийные убийцы: 5 самых интересных хитов группы Interpol. Просмотров: 135
Порошенко защитил закон о языке
Порошенко защитил закон о языке Просмотров: 2295
Больше всего комментируют
12
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
2
Партия "Слуга народа" ищет кандидатов в депутаты - Разумков
Голосов: 841
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua