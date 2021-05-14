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пятница, 14 мая 2021 15:27

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

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Стефаник мог стать писателем мирового масштаба
В Украине отмечают 150-летие Василия Стефаника. Фото: ukrlit.net

14 мая исполняется 150 лет со дня рождения Василия Стефаника - украинского писателя и мастера экспрессионистической новеллы.

"Стефаник изображал трагическую сторону человеческой жизни. Если бы все писали, как он, это невозможно было бы читать. Но представить украинскую литературу без него невозможно, - говорит Gazeta.ua писатель Степан Процюк. 2010-го издал художественный роман про Василия Стефаника "Роза ритуальной боли". - Еще Иван Франко с ним спорил, говорил: "Крестьяне не живут так плохо! Нельзя изучать их экономическое положение по новеллам Стефаника". Действительно, галичане не жили так бедно, как в новеллах писателя. Но это не о материальном, а экзистенциальной жизни человека. Его интересовали пограничные случаи и состояния. Читал их в газетах. Портреты были немного искривлены. Но это преувеличение гения, а не графомана. В его произведениях сконцентрирована вся человеческая природа. Пронзительно чувствовал коллективное подсознательное. А оно состоит из страха, агрессии, гнева и ненависти. Но есть и много прекрасного. В новеллах Стефаника все же есть радость. К тому же большая и обнадеживающая.

В смерти видел не трагизм, а шанс на очищение личности, которая погрузилась в грехи. Это тоска по античному идеалу человека и первозданным эмоциям. Сам Стефаник был строгий и серьезный, порядочный и честный. Такие часто сталкиваются с ложью и равнодушием.

Для него акт писания был тяжелым священнодействием, которое уже невозможно предотвратить. Писал, много курил и плакал. Все, что мог и умел, делал, чтобы расширить собственное сознание и возможности словесного волшебства.

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В советское время творчество Стефаника изучалось, но было невероятно однобоко трактовано. Вы не могли прочитать его новеллу "Мария", где три сына пошли воевать за Украину. Всюду выпячивали цитату: "Стою на углі своєї хати та простягаю до вас руки". В ней советская критика изображала Стефаника слезливым старичком. Но он имел в виду нашу Украину, а не советскую. Цензура подтасовывала и передергивала.

Книги продавались плохо. Писатель такого трагического мировосприятия не мог быть популярным. Его герои или безнадежно больные, или безнадежно пьяные. Несчастны и одиноки. Станислав Пшибышевский, идол тогдашнего европейского движения, целовал Стефанику руку и благодарил землю, что родила его. Стефаник точно мог стать писателем мирового масштаба".

Василий Стефаник родился в селе Русов Ивано-Франковской области в семье зажиточного крестьянина. Учился в Ягеллонском Университете в Кракове. Начал свой путь с модернистского жанра стихотворений в прозе, ведь Краков был тогда центром польского модернизма.

В 1899 году в Черновцах вышел его первый сборник новелл - "Синяя книжечка", в которой изобразил трагедию крестьянства. Она принесла мастеру экспрессионистской новеллы всеобщее признание. Позже вышли сборники "Каменный крест" и "Земля".

Василий Семенович в 1933-м отказался от персональной пенсии советского правительства, когда узнал об искусственно созданный голод и преследования украинской интеллигенции.

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Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

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