Стартовали съемки фильма "Смерть на Ниле" по Агате Кристи

Американская студия Fox объявила актерский состав фильма "Смерть на Ниле". Экранизация детектива английской писательницы Агаты Кристи станет продолжением "Убийства в Восточном Экспрессе".

Автор: youtube.com Кеннет Брана стал 11-м экранным Эркюлем Пуаро.

На пароходе, плывущем по Нилу, убили 20-летнюю аристократку. Одним из пассажиров судна оказывается частный детектив Эркюль Пуаро. Берется за расследование, по сюжету.

Премьера "Смерть на Ниле" запланирована на 9 октября 2020 года.

Режиссером и исполнителем главной роли станет ирландец Кеннет Брана.

В актерский состав также вошли Галь Гадот, Арми Хаммер, Летишиа Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Брэнд, Али Фазал, Дон Френч, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо и Дженнифер Сондерс.

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Кеннет Брана стал 11-м экранным Эркюлем Пуаро. Первым эту роль сыграл британец Остин Тревор 1931 года. Одним из лучших исполнителей Пуаро считается Дэвид Суше. Он снялся в 65 эпизодах сериала "Пуаро Агаты Кристи". Сериал удостоился 4 премий BAFTA.

Эркюль Пуаро - бельгиец-эмигрант, бывший полицейский. Первая книга о нем "Загадочное происшествие в Стайлзе" вышла в 1920 году.