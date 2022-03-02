Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух

В Украине с 24 февраля идет полномасштабная война. Страна-оккупант Россия напала на наше государство и бомбит мирные города – Харьков, Киев, Херсон, Мариуполь и другие населенные пункты. Вооруженные Силы и отряды Теробороны защищают Украину от врага. Художники создают плакаты, чтобы поднять боевой дух защитников и мирного населения.
Gazeta.ua собрала лучшие плакаты, созданные во время российской агрессии в Украине.
Плакаты, прославляющие ВСУ, героизм народа Украины и осуждающие преступные, террористические действия врага, создают майдановцы, плакатисты, участники Художественного Барбакана времен Революции Достоинства. В интернете распространяют работы харьковского плакатиста Никиты Титова, иллюстратора Andriy Yermolenko, художника, автора комикса "Тато" Александра Комьяхова, Mykola Honcharov.
Киевский художник Антон Логов создал картину "Остановите войну" для стенда от Artists Support Ukraine для Sculpture by the Sea, организованный Port.agency, который открывается на следующей неделе в Австралии и Дании.
Львовский художник Олег Денисовец создал выставку работ "Из бомбоубежища".
"Для своих многочисленных соседей, которым приходится часто прятаться в убежище, для поднятия духа, организовал выставку своих работ, которая так и называется "Из бомбоубежища". Среди работ, такие как: "Русский корабль", "Весна, охота на каЦапа", "Бандера-смузи" и другие", - написал художник.
Художница, автор кота Инжира Елена Павлова изобразила своего героя с сердцем в поддержку города Харьков, пострадавшего от бомбардировки страны-агрессора России.
"Стадо рабов и стайка уродов не победит Город Свободы!", - подписала она.
Также художница обыграла в рисунке слово-пароль "паляница", которое трудно произносить россиянам.
За время войны художники создали стихи, картины и фото, поднимающие боевой дух украинцев. Во многих произведениях используют фразу "русский военный корабль, иди нахуй", попавшую в записи с острова Змеиный во время атаки россиян.
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