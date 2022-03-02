Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух

В Украине с 24 февраля идет полномасштабная война. Страна-оккупант Россия напала на наше государство и бомбит мирные города – Харьков, Киев, Херсон, Мариуполь и другие населенные пункты. Вооруженные Силы и отряды Теробороны защищают Украину от врага. Художники создают плакаты, чтобы поднять боевой дух защитников и мирного населения.

Gazeta.ua собрала лучшие плакаты, созданные во время российской агрессии в Украине.

Плакаты, прославляющие ВСУ, героизм народа Украины и осуждающие преступные, террористические действия врага, создают майдановцы, плакатисты, участники Художественного Барбакана времен Революции Достоинства. В интернете распространяют работы харьковского плакатиста Никиты Титова, иллюстратора Andriy Yermolenko, художника, автора комикса "Тато" Александра Комьяхова, Mykola Honcharov.

Фото: Facebook

Киевский художник Антон Логов создал картину "Остановите войну" для стенда от Artists Support Ukraine для Sculpture by the Sea, организованный Port.agency, который открывается на следующей неделе в Австралии и Дании.





Львовский художник Олег Денисовец создал выставку работ "Из бомбоубежища".

"Для своих многочисленных соседей, которым приходится часто прятаться в убежище, для поднятия духа, организовал выставку своих работ, которая так и называется "Из бомбоубежища". Среди работ, такие как: "Русский корабль", "Весна, охота на каЦапа", "Бандера-смузи" и другие", - написал художник.

Художница, автор кота Инжира Елена Павлова изобразила своего героя с сердцем в поддержку города Харьков, пострадавшего от бомбардировки страны-агрессора России.

"Стадо рабов и стайка уродов не победит Город Свободы!", - подписала она.





Также художница обыграла в рисунке слово-пароль "паляница", которое трудно произносить россиянам.

За время войны художники создали стихи, картины и фото, поднимающие боевой дух украинцев. Во многих произведениях используют фразу "русский военный корабль, иди нахуй", попавшую в записи с острова Змеиный во время атаки россиян.