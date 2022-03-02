 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2052
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 4113
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 3151
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
1 Просмотров: 4995
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 9990
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 5265
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2169
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2637
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7096
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
30
9
7
15
7
Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух
Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух
Искусство стало оружием: стихи, фото, картины художников, поднимающих боевой дух
Искусство стало оружием: стихи, фото, картины художников, поднимающих боевой дух
Анджелина Джоли поддержала Украину
Анджелина Джоли поддержала Украину
&quot;Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону&quot; - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
&quot;Побратим стал с флагом Украины против шеренги &quot;Беркута&quot;: в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Видео
Все видео
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
"Перед нами закрыли двери": в финале нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал
"Перед нами закрыли двери": в финале нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 1962
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6417
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16803
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10521
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6516
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 324
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
среда, 02 марта 2022 22:13

Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух
30

  Комментировать

В Украине с 24 февраля идет полномасштабная война. Страна-оккупант Россия напала на наше государство и бомбит мирные города – Харьков, Киев, Херсон, Мариуполь и другие населенные пункты. Вооруженные Силы и отряды Теробороны защищают Украину от врага. Художники создают плакаты, чтобы поднять боевой дух защитников и мирного населения.

Gazeta.ua собрала лучшие плакаты, созданные во время российской агрессии в Украине.

Плакаты, прославляющие ВСУ, героизм народа Украины и осуждающие преступные, террористические действия врага, создают майдановцы, плакатисты, участники Художественного Барбакана времен Революции Достоинства. В интернете распространяют работы харьковского плакатиста Никиты Титова, иллюстратора Andriy Yermolenko, художника, автора комикса "Тато" Александра Комьяхова, Mykola Honcharov.

Автор - Андрей Ермоленко
Фото: Facebook
Автор - Андрей Ермоленко
Автор - Никита Титов
Родина-мать – символ Киева и победы
Автор - Никита Титов

Киевский художник Антон Логов создал картину "Остановите войну" для стенда от Artists Support Ukraine для Sculpture by the Sea, организованный Port.agency, который открывается на следующей неделе в Австралии и Дании.



Львовский художник Олег Денисовец создал выставку работ "Из бомбоубежища".

"Для своих многочисленных соседей, которым приходится часто прятаться в убежище, для поднятия духа, организовал выставку своих работ, которая так и называется "Из бомбоубежища". Среди работ, такие как: "Русский корабль", "Весна, охота на каЦапа", "Бандера-смузи" и другие", - написал художник.

Художница, автор кота Инжира Елена Павлова изобразила своего героя с сердцем в поддержку города Харьков, пострадавшего от бомбардировки страны-агрессора России.

"Стадо рабов и стайка уродов не победит Город Свободы!", - подписала она.


Также художница обыграла в рисунке слово-пароль "паляница", которое трудно произносить россиянам.

За время войны художники создали стихи, картины и фото, поднимающие боевой дух украинцев. Во многих произведениях используют фразу "русский военный корабль, иди нахуй", попавшую в записи с острова Змеиный во время атаки россиян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало рабов не победит Города Свободы – плакаты художников, поднимающих боевой дух». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 72184
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 56597
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 43231
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 36961
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 34739
Культура
В Киеве не видела таких больших перепуганных глаз, которые встретила в Европе – режиссер Марина Эр Горбач
В Киеве не видела таких больших перепуганных глаз, которые встретила в Европе – режиссер Марина Эр Горбач
 Просмотров: 189
Прочь Россию – писатели требуют не пускать агрессора на мировые фестивали
Прочь Россию – писатели требуют не пускать агрессора на мировые фестивали Просмотров: 414
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
 Просмотров: 1845
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину Просмотров: 720
В Киеве больше нет Театра русской драмы
В Киеве больше нет Театра русской драмы Просмотров: 756
Больше всего комментируют
10
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
США предупреждают, что скоро может пойти вторая волна оккупационных войск: угроза сохраняется
2
Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру
Голосов: 3426
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть