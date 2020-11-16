Сталлоне снимется в "Отряде самоубийц"

Режиссер "Отряда самоубийц 2" Джеймс Ганн сообщил в Инстаграм, что в ленте снимется Сильвестр Сталлоне. Его персонажа пока не рассекретили. Фото: Instagram

74-летний Сильвестр Сталлоне снимется во второй части фильма "Отряд самоубийц". Об этом стало известно из Instagram режиссера Джеймса Ганна.

В сиквеле появятся актеры из первой части: Виола Дэвис, Юэль Киннаман и Марго Робби, которая воплотила девушку Джокера Харли Квинн. К ним присоединятся Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Нейтан Филлион, Капальди, Майкл Рукер, Стор Рейд и Алиси Брага.

Съемки проходили в Атланте, штат Джорджия, и Панаме. Американскую премьеру "Отряда самоубийц 2" запланировали на 6 августа 2021-го.

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном. Получил эпизодическую роль во второй части "Стражей галактики". В киновселенной Marvel Сталлоне исполнил роль главаря опустошителей Стакара Огорда по прозвищу Звездный ястреб.

Джеймс Ганн снимет спин-офф "Отряда самоубийц" для сервиса HBO Max. Будет называться "Миротворец", главную роль исполнит рестлер Джон Сина. Недавно к актерскому составу присоединился Роберт Патрик. Известен благодаря роли в "Терминаторе 2", снялся в украинском фильме "Захар Беркут". Воплотит образ персонажа Огги Смит.