Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

В онлайн-концерте в студии телеканала "М1" приняли участие певец Святослав Вакарчук и четыре музыканта, в частности бывший клавишник "Океана Эльзы" Дмитрий Шуров и экс-вокалист "Пятница" Сергей Бабкин. Презентовали одноименный альбом проекта "Брюссель". Фото: Tochka.net

14 декабря 2011 года певец Святослав Вакарчук с четырьмя музыкантами сыграл концерт проекта "Брюссель". Трансляцию смотрели 65 тысяч человек.

"Очень приятно, что столько людей сегодня с нами, - говорил Вакарчук в тот день в студии телеканала "М1". - Решили устроить концерт в таком формате, чтобы нас смогли увидеть как можно больше тех, кто на обычные концерты физически попасть не может. Мой друг из Буэнос-Айреса в четыре утра проснулся, чтобы нас послушать. Никогда не волновались перед концертами, любой из нас дал их миллиард. Сегодня переживаем, чтобы все было качественно технически".

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В проекте приняли участие бывший клавишник "Океана Эльзы" Дмитрий Шуров, который имеет собственный проект "Pianoбой", и экс-вокалист харьковской группы "Пятница" Сергей Бабкин.

"Очень хотел, чтобы никто не подумал, что это еще один альбом "Океана", - продолжает Вакарчук. - Пластинка звучит рок-н-ролльно. Сначала хотели, чтобы были только барабаны и пианино, потом думали взять только два пианино, но наконец прибавили бас и барабаны. Наиболее неожиданным в проекте стал вокал Сергея Бабкина. Встретились с ним, сели поиграли, поговорили. Оказалось, что любим одинаковую музыку, и решили сделать что-то вместе. Одной из лучших песен альбома считаю его "Зеленый чай", какой он сам написал и исполняет. Когда послушаете альбом дома, обратите внимание, что песни расположены в определенной последовательности. Не претендуем на рок-оперу, но все-таки здесь есть рассказ, динамика".

Альбом записали в Брюсселе. Вошло 12 композиций. Весной 2012 года прошел тур проекта.

Вышла первая песня нового музыкального проекта Святослава Вакарчука "Оранжерея". Клип на дебютную песню под названием "Знову" презентовал в Facebook.