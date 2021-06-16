Сокровища украинского фольклора: презентовали уникальную серию книг

Уникальную серию книг "Скарби українського фольклору", которая выходит в свет в издательстве "Літера ЛТД", представили на пятом Всеукраинском фестивале-конкурсе фольклорных коллективов на приз фольклориста Гната Танцюры. Мероприятие проходило 12 июня в райцентре Гайсин Винницкой области к 120-летию со дня его рождения.

Автор: Юлия Валова Серию книг "Скарби українського фольклору" презентовали на пятом Всеукраинском фестивале-конкурсе фольклорных коллективов на приз фольклориста Гната Танцюры в райцентре Гайсин Винницкой области

Серия книг состоит из трех томов. І-й том - "Пiснi Явдохи Зуїхи", собранные выдающимся фольклористом Гнатом Танцюрой песни в исполнении Евдокии Зуихи. II-й том - "Українські народнi пicнi в записах Гната Танцюри", продолжает издание наследия Гната Танцюры. Это собранная им уникальная коллекция песенного фольклора разных жанров. К тому включено также описание обряда свадьбы, записанный Танцюрой в селе Зятковцах в Винницкой области. ІІІ-й том - "Українськi народнi казки", является наиболее полным современным научно-популярным сборником украинских народных сказок разных жанров в записях XIX - начала XXI веков.

"Мне, как этнографу тема культурного наследия Гната Танцюры очень близка. И весь коллектив нашего издательства тоже работает в культурологическом направлении. Поэтому сначала возникла идея переиздания "Песен Евдокии Зуихи". Но в сотрудничестве с ученым-фольклористом и этнографом Николаем Дмитренко, мы поняли, что нужно выдавать все песни записаны Гнатом Танцюрой и, конечно, украинские народные сказки. Итак, первые два тома это доработанные материалы предыдущего издания наследия подольского фольклориста еще 1965 года. Третий том это вообще первое такое издание в Украине, составителем которого стал Николай Дмитренко. Прорабатывая сборник, мы уточнили много информации с научной точки зрения. Кроме того, поправок подверглись ноты, которые ранее были напечатаны с некоторыми неточностями", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua заместитель директора издательства "Літера ЛТД" Александр Панарин.

Планируется, что тираж трехтомника будет пять тысяч экземпляров.

"Собрание выдается исключительно на меценатские деньги по инициативе директора и владельца издательства "Літера" Сергея Макаревича. Дополнительно ищем спонсоров, чтобы сделать тираж больше. Нам бы хотелось, чтобы такое фольклорное издание было доступно как можно более широкому кругу читателей", - отметил Панарин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Да пропади она пропадом эта картошка! Лучше концерт" - как в Гайсине погуляли на фестивале

"Сохранение национального культурного наследия очень важно для самоидентификации нашего народа и развития государства. Основой развития профессионального искусства, идентифицирует нашу нацию в современном мире есть богатый i разнообразен украинский фольклор. Именно поэтому для издательства "Лiтера ЛТД" начала серии было крайне важной и почетной миссией . Тем более, что ее выход был приурочен к 30-летию Независимости Украины ", - отметил директор издательства Сергей Макаревич.

Автор: Ірина Мамрыга По результатам пятого Всеукраинского фестиваля-конкурса фольклорных коллективов на приз Гната Танцюры первым обладателем трехтомника "Сокровища украинского фольклора" стал коллектив народный фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область

По результатам пятого Всеукраинского фестиваля-конкурса фольклорных коллективов на приз Гната Танцюры первым обладателем трехтомника "Скарби українського фольклору" стал коллектив народный фольклорно-этнографический ансамбль "Кумаси" села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область.

Серия "Скарби українського фольклору" является дополненным не печатавшиеся ранее произведениями переизданием серии "Украинское народное творчество". Серии "Украинское народное творчество" вышла в свет в начале 1960-х годов. Научными редакторами, авторами предисловия и составителями серии является известные специалисты, ведущие научные сотрудники Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского.