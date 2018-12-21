Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды

Международное новостное агентство Reuters собрало топ-30 самых странных фотографий этого года.

"Это изображения, на которые стоит посмотреть не только дважды, но, возможно, и трижды или четырежды, чтобы понять", - рассказал представитель агентства в Business Insider.

В перечень попало фото и украинского фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича, сделанное в Киеве. На нем обезьяна играет на барабанах во время презентации "Шоу гигантских фонтанов" в Национальном цирке Украины.

Автор: Глеб Гаранич Обезьяна выступает во время презентации нового шоу "Шоу гигантских фонтанов" в Национальном цирке в Киеве. 27 сентября

Фото: Родриго Гарридо

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Список из 100 лучших фотографий этого года составил и американский журнал Time.