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воскресенье, 23 декабря 2018 18:47

Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
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Международное новостное агентство Reuters собрало топ-30 самых странных фотографий этого года.

"Это изображения, на которые стоит посмотреть не только дважды, но, возможно, и трижды или четырежды, чтобы понять", - рассказал представитель агентства в Business Insider.

В перечень попало фото и украинского фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича, сделанное в Киеве. На нем обезьяна играет на барабанах во время презентации "Шоу гигантских фонтанов" в Национальном цирке Украины.

Автор: Глеб Гаранич
  Обезьяна выступает во время презентации нового шоу "Шоу гигантских фонтанов" в Национальном цирке в Киеве. 27 сентября
Обезьяна выступает во время презентации нового шоу "Шоу гигантских фонтанов" в Национальном цирке в Киеве. 27 сентября

Полицейские маршируют вместе с щенками золотистого ретривера на ежегодном параде в чилийской столице Сантьяго. 20 сентября
Фото: Родриго Гарридо
Модель Gucci на подиуме с копией своей головы во время недели моды в Милане, Италия. 21 февраля
Артисты Хосе Тригуэро и Джемма Паломар исполняют цирковой номер Cul de Sac на фестивале Busking в португальском Лиссабоне. 15 сентября
Бегун-рекордсмен Усэйн Болт позирует в условиях невесомости во время полета в специально модифицированном самолете над французским Реймсом. 12 сентября
Дети после участия в гонке на педальных автомобилях на трехдневном автофестивале Goodwood Revival в Великобритании. 9 сентября

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Список из 100 лучших фотографий этого года составил и американский журнал Time.

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