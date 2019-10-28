Собирает награды: украинский фильм "Домой" стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле

"Домой" получил награду в Стамбуле. Фото: https://www.facebook.com/filmhomeward

Украинский полнометражный фильм "Домой" стал лучшей иностранной лентой 7-го Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле.

Об этом стало известно со страницы фильма в Facebook.

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"Домой" получил не одну награду на кинофестивале. Премия за лучшую мужскую роль досталась исполнителю главной роли Ахтему Сеитаблаеву.

Церемония состоялась 25 октября в Стамбуле. Режиссер Нариман Алиев лично получил награду.

Главную награду режиссеру вручил председатель Международного жюри, филиппинский режиссер и обладатель пальмовой ветви Канн за режиссуру Бриянте Мендоза.

Международный Босфорский кинофестиваль основан в 2011 году Международной Босфорским киноассоциации (IBCA) с целью развития и продвижения турецкого кинематографа. В этом году на фестивале было представлено 83 фильма из 25 стран. Вместе с украинским лентой за победу в международном конкурсе соревновались еще 8 фильмов.

17 сентября в сети появился официальный трейлер украинского фильма "Домой", который стал претендентом на "Оскар". Сюжет ленты рассказывает о крымского татарина Мустафу, у которого умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его 2 сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.