Снялся в 90 фильмах - умер известный грузинський актер

Баадур Цуладзе умер на 83 году жизни Фото: segodnya.ua

В Тбилиси на 83 году жизни скончался известный актер и режиссер Баадур Цуладзе. Причина смерти - тяжелая болезнь, которую так и не удалось преодолеть.

Родился Баадур Цуладзе в Батуми 5 мая 1935 года. 1961-ом получил образование режиссера. Своими наставниками считал Александра Довженко и Михаила Чаурели - сообщает Reginfo.ge

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жираф убил режиссера во время съемок фильма

К творческому доработку актера принадлежат 90 ролей. Самые известные из них в фильмах "Мама, не горюй!", "Приключения Буратино", "Цыган", "Тегеран-34", "Блондинка за углом", "Пеппи Длинныйчулок", "Жизнь Дон Кихота и Санчо", "Будьте моим мужем". Свою последнюю роль сыграл в 2014 году в фильме "Залетчикы". Кроме того, Баадур Цуладзе снял 10 картин в роли кинорежиссера и сценариста.

Итальянский режиссер и сценарист Эрманно Ольми умер в возрасте 86 лет. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических событиях Первой мировой войны.