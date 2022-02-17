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четверг, 17 февраля 2022 09:34

Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип
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Британская инди-рок-группа Foals выпустила клип на трек 2am.

Видеоработу снимали в Киеве. Над клипом работали режиссер Таня Муиньо, оператор Никита Кузьменко и хореограф Анастасия Харченко. Ролик был опубликован на YouTube.

"Спасибо замечательным танцорам, хореографам, сценографам и всем, кто создал это видео", – говорится в описании под клипом.

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Группа Foals выпустила клип на песню 2am
Фото: instagram.com/foals
Группа Foals выпустила клип на песню 2am
Группа Foals выпустила клип на песню 2am
Группа Foals выпустила клип на песню 2am
Группа Foals выпустила клип на песню 2am

Поклонники группы оценили креативную идею и поддержали своих кумиров положительными комментариями:

"Как же это круто", "Как всегда гениально", "Из Украины с любовью", "Вижу работу Муиньо ставлю лайк".

Группа была сформирована в 2005 году в Оксфорде бывшим фронтменом группы The Edmund Fitzgerald Янисом Филиппакисом. Первые выступления проходили на домашних вечеринках в Оксфорде, сцены в большинстве случаев не было, группа играла непосредственно в толпе людей. Популярность группы пришла в 2007 году, после съемок британского сериала Skins, где коллектив выступал в роли самих себя. В июне 2015 года группа опубликовала снятый в Киеве клип на песню What Went Down из нового одноименного альбома.

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