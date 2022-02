Сняли в Киеве и с украинским режиссером: британская группа Foals выпустила яркий клип

Британская инди-рок-группа Foals выпустила клип на трек 2am.

Видеоработу снимали в Киеве. Над клипом работали режиссер Таня Муиньо, оператор Никита Кузьменко и хореограф Анастасия Харченко. Ролик был опубликован на YouTube.

"Спасибо замечательным танцорам, хореографам, сценографам и всем, кто создал это видео", – говорится в описании под клипом.

Поклонники группы оценили креативную идею и поддержали своих кумиров положительными комментариями:

"Как же это круто", "Как всегда гениально", "Из Украины с любовью", "Вижу работу Муиньо ставлю лайк".

Группа была сформирована в 2005 году в Оксфорде бывшим фронтменом группы The Edmund Fitzgerald Янисом Филиппакисом. Первые выступления проходили на домашних вечеринках в Оксфорде, сцены в большинстве случаев не было, группа играла непосредственно в толпе людей. Популярность группы пришла в 2007 году, после съемок британского сериала Skins, где коллектив выступал в роли самих себя. В июне 2015 года группа опубликовала снятый в Киеве клип на песню What Went Down из нового одноименного альбома.