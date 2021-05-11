Сняли самый изящный украинский фильм

 
Ексклюзивы
1/5
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 189
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 972
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3753
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7290
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 540
Фото
Все фото
24
6
8
6
6
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Видео
Все видео
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
TVORCHI сняли клип за 14 часов
TVORCHI сняли клип за 14 часов
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 810
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 954
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 14:27

Сняли самый изящный украинский фильм

  Комментировать

11 мая 1964 года режиссер Сергей Параджанов завершил съемки фильма "Тіні забутих предків". Это экранизация повести Михаила Коцюбинского, написанная под впечатлением от пребывания в Карпатах. Главные роли исполняли Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова.

"Впрочем, в итоге фильм трудно назвать экранизацией, - пишет киновед Сергей Трымбач в книге "Кіно народжене Україною". - По определению самого режиссера, авторы отступили от Коцюбинского и, вероятно, не могли иначе. Хотели пробиться вглубь, к истокам повести - к той стихии, которая породила ее".

Съемки длились почти год, в селе Жабье и окрестностях села Криворивня Ивано-Франковской области. На съемках было много местных жителей, которые контролировали подлинность постановки. К примеру, гуцулам не понравилось, что Параджанов решил одеть во время сцены свадьбы на шею жениху и невесте ярмо, ведь такой традиции не существует. Однако эпизод в фильме сохранили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага подражает Параджанову

"Хотелось редактировать природу. К счастью, сами гуцулы, которые снимались в картине, довольно жестко контролировали процесс работы над фильмом, - продолжает Трымбач. - Они, по свидетельству Параджанова, требовали абсолютной правды. Скажем, записано в сценарии, что хоронят Петра, то в гробу и должен лежать именно Петро, и к тому же хороший человек, а не какой-нибудь. Ведь иначе - по ком плакать?"

Автор: galinfo.com.ua
  Фильм "Тени забытых предков" стал дебютным для актера Ивана Миколайчука. Впоследствии он стал режиссером и одним из символов украинского кино.
Фильм "Тени забытых предков" стал дебютным для актера Ивана Миколайчука. Впоследствии он стал режиссером и одним из символов украинского кино.

Оператором "Тіней ..." был Юрий Ильенко. За год снимет, как режиссер, "Криницю для спраглих". Выберет нетрадиционный для Украины сельский пейзаж. Вместо белых домов и вишневых садов, село заносит песком. В нем остаются преимущественно старики.

Музыку к "Тіням забутих предків" создал композитор Мирослав Скорик.

"Своим высокомерием Параджанов произвел неприятное впечатление, — говорил Мирослав Скорик в интервью журналу "Країна". - На львовском радио прослушивал произведения местных композиторов. Больше всего понравилась моя "Сюґта для струнных". "Ты понимаешь, c кем имеешь дело? Я снимаю гениальный фильм — ты должен писать гениальную музыку". Меня от того покоробило, и я отказался с ним работать. Однако за неделю он приехал совсем другой: деликатный, вежливый. Мы с уважением относились друг к другу, у нас были прекрасные отношения. Свои выходки Параджанов демонстрировал другим.

Музыка к "Тіням забутих предків" удалась. Но отношусь настороженно, когда сильно хвалят. Тем более моей оригинальной мелодии там немного - преобладает аутентичная музыка гуцулов".

Автор: Кінобаза
  Режиссер "Теней забытых предков" Сергей Параджанов решил одеть во время сцены свадьбы на шею жениху и невесте иго. Гуцулам это не понравилось, потому что такой традиции не существует. Однако эпизод в фильме сохранили.
Режиссер "Теней забытых предков" Сергей Параджанов решил одеть во время сцены свадьбы на шею жениху и невесте иго. Гуцулам это не понравилось, потому что такой традиции не существует. Однако эпизод в фильме сохранили.

Лента "Тіні забутих предків" вошла в сокровищницу мирового киноискусства, получив 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях в 21 стране. Гарвардский университет добавил ленту в список обязательных для просмотра студентам, претендующих на высшую ступень в киноведении. В первый год проката фильм посмотрели 8 млн зрителей.

Польский журнал "Экран" в 1966-м году писал: "Это один из самых удивительных и самых изощренных фильмов, которые случалось нам видеть в последние годы. Поэтическая повесть на грани реальности и сказки, действительности и воображения, достоверности и фантазии... "

Фильмом Сергей Параджанов начал волну "украинского поэтического кино". В противовес советскому реалистичном кино, "украинское поэтическое" выводило на первый план визуальную выразительность, сюрреалистические и этнографические мотивы. Многие фильмы были запрещены к показу в результате цензуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян

Параджанов всю жизнь говорил: "Украина - это моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тіні забутих предків", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила".

Автор: Слово Просвіти
  Для съемок "Теней забытых предков", режиссер Сергей Параджанов активно изучал гуцульский культуру. В свободные от съемок дни ходил на свадьбу или похороны в окрестностях, изучал быт или отправлялся в местный музей народного костюма. Спал в рабочем кабинете Ивана Чендея, составителя закарпатских сказок.
Для съемок "Теней забытых предков", режиссер Сергей Параджанов активно изучал гуцульский культуру. В свободные от съемок дни ходил на свадьбу или похороны в окрестностях, изучал быт или отправлялся в местный музей народного костюма. Спал в рабочем кабинете Ивана Чендея, составителя закарпатских сказок.

В сентябре 1965 года в киевском кинотеатре "Украина" состоялась презентация фильма "Тіні забутих предків". На ней выступили Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил с критикой правящего режима относительно арестов интеллигенции летом того года. Стус бросил публике призыв: "Кто против тирании - встаньте!" Кроме того, режиссер Сергей Параджанов сделал еще один, хотя и не заметный, но страшный шаг: он отказался дублировать фильм на русский язык, что в то время было нонсенсом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сняли самый изящный украинский фильм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сняли самый изящный украинский фильм

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 16371
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10395
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7956
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5931
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5733
Культура
Кладбище и самоучка-гений: О чем покажут фильмы на фестивале "Молодость"
Кладбище и самоучка-гений: О чем покажут фильмы на фестивале "Молодость" Просмотров: 36
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
 Просмотров: 81
Главные украинские фильмы и сериалы 2020-го обсудят онлайн
Главные украинские фильмы и сериалы 2020-го обсудят онлайн Просмотров: 45
Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021
Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021 Просмотров: 99
Выйдет новая версия "Золушки"
Выйдет новая версия "Золушки" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
1
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Голосов: 100
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть