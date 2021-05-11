Сняли самый изящный украинский фильм

11 мая 1964 года режиссер Сергей Параджанов завершил съемки фильма "Тіні забутих предків". Это экранизация повести Михаила Коцюбинского, написанная под впечатлением от пребывания в Карпатах. Главные роли исполняли Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова.

"Впрочем, в итоге фильм трудно назвать экранизацией, - пишет киновед Сергей Трымбач в книге "Кіно народжене Україною". - По определению самого режиссера, авторы отступили от Коцюбинского и, вероятно, не могли иначе. Хотели пробиться вглубь, к истокам повести - к той стихии, которая породила ее".

Съемки длились почти год, в селе Жабье и окрестностях села Криворивня Ивано-Франковской области. На съемках было много местных жителей, которые контролировали подлинность постановки. К примеру, гуцулам не понравилось, что Параджанов решил одеть во время сцены свадьбы на шею жениху и невесте ярмо, ведь такой традиции не существует. Однако эпизод в фильме сохранили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага подражает Параджанову

"Хотелось редактировать природу. К счастью, сами гуцулы, которые снимались в картине, довольно жестко контролировали процесс работы над фильмом, - продолжает Трымбач. - Они, по свидетельству Параджанова, требовали абсолютной правды. Скажем, записано в сценарии, что хоронят Петра, то в гробу и должен лежать именно Петро, и к тому же хороший человек, а не какой-нибудь. Ведь иначе - по ком плакать?"

Автор: galinfo.com.ua Фильм "Тени забытых предков" стал дебютным для актера Ивана Миколайчука. Впоследствии он стал режиссером и одним из символов украинского кино.

Оператором "Тіней ..." был Юрий Ильенко. За год снимет, как режиссер, "Криницю для спраглих". Выберет нетрадиционный для Украины сельский пейзаж. Вместо белых домов и вишневых садов, село заносит песком. В нем остаются преимущественно старики.

Музыку к "Тіням забутих предків" создал композитор Мирослав Скорик.

"Своим высокомерием Параджанов произвел неприятное впечатление, — говорил Мирослав Скорик в интервью журналу "Країна". - На львовском радио прослушивал произведения местных композиторов. Больше всего понравилась моя "Сюґта для струнных". "Ты понимаешь, c кем имеешь дело? Я снимаю гениальный фильм — ты должен писать гениальную музыку". Меня от того покоробило, и я отказался с ним работать. Однако за неделю он приехал совсем другой: деликатный, вежливый. Мы с уважением относились друг к другу, у нас были прекрасные отношения. Свои выходки Параджанов демонстрировал другим.

Музыка к "Тіням забутих предків" удалась. Но отношусь настороженно, когда сильно хвалят. Тем более моей оригинальной мелодии там немного - преобладает аутентичная музыка гуцулов".

Автор: Кінобаза Режиссер "Теней забытых предков" Сергей Параджанов решил одеть во время сцены свадьбы на шею жениху и невесте иго. Гуцулам это не понравилось, потому что такой традиции не существует. Однако эпизод в фильме сохранили.

Лента "Тіні забутих предків" вошла в сокровищницу мирового киноискусства, получив 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях в 21 стране. Гарвардский университет добавил ленту в список обязательных для просмотра студентам, претендующих на высшую ступень в киноведении. В первый год проката фильм посмотрели 8 млн зрителей.

Польский журнал "Экран" в 1966-м году писал: "Это один из самых удивительных и самых изощренных фильмов, которые случалось нам видеть в последние годы. Поэтическая повесть на грани реальности и сказки, действительности и воображения, достоверности и фантазии... "

Фильмом Сергей Параджанов начал волну "украинского поэтического кино". В противовес советскому реалистичном кино, "украинское поэтическое" выводило на первый план визуальную выразительность, сюрреалистические и этнографические мотивы. Многие фильмы были запрещены к показу в результате цензуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян

Параджанов всю жизнь говорил: "Украина - это моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тіні забутих предків", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила".

Автор: Слово Просвіти Для съемок "Теней забытых предков", режиссер Сергей Параджанов активно изучал гуцульский культуру. В свободные от съемок дни ходил на свадьбу или похороны в окрестностях, изучал быт или отправлялся в местный музей народного костюма. Спал в рабочем кабинете Ивана Чендея, составителя закарпатских сказок.

В сентябре 1965 года в киевском кинотеатре "Украина" состоялась презентация фильма "Тіні забутих предків". На ней выступили Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил с критикой правящего режима относительно арестов интеллигенции летом того года. Стус бросил публике призыв: "Кто против тирании - встаньте!" Кроме того, режиссер Сергей Параджанов сделал еще один, хотя и не заметный, но страшный шаг: он отказался дублировать фильм на русский язык, что в то время было нонсенсом.