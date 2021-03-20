Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус

Во Львове сняли документальный фильм о коронавирусе. Фото: pnu.edu.ua

Львовское издание ZAXID.NET сняло документальный фильм "Covid-21. Львов"о ходе коронавирусной болезни во Львове.

Об этом говорится на сайте издания.

Фильм создали к годовщине выявления первого случая заражения Covid-19 во Львове. 20 марта 2020 года заболел 70-летний львовянин, который вернулся из Германии.

"В документальном фильме "Covid-21. Львов" мы рассказываем, как город жил и менялся в течение последних 365 дней. Как врачи, управленцы и пациенты, преодолевая страх и напряжение, продолжали спасать жизни. "Covid-21. Львов" - история о начале войны с недугом, сильную веру и сложные решения", - говорится на сайте издания.

Вышел в прокат исторический фильм "Антон и красная химера" режиссера Зазы Урушадзе.