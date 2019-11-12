Снимут украинский фильм о диссидентство - видео

Диссиденты тех времен. Фото: youtube.com

Скоро начнутся съемки нового украинского фильма "Три месяца до зимы", в котором расскажут о диссидентстве.

Его создатели назвали ленту "ревизией национальной истории", сообщили в ТСН.

В основе сценария - история бывшего бойца УПА, вернувшегося из ссылки. Мужчина пытается жить, как обычный советский украинец, однако Пражская весна подарит ему иллюзию второго шанса.

Партнером ленты стала Одесская киностудия, а съемки тизера поддержал Украинский культурный фонд.

По плану, фильм появится в прокате в 2021 году.

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