Снимут украинский фильм о диссидентство - видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Заказали и используют украинские политики" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали и используют украинские политики" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 27
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3294
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 495
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 297
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1152
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2898
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2124
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2241
Фото
Все фото
6
8
12
19
7
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Березину - 100 лет: народное звание &quot;Штепсель&quot;
Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
Видео
Все видео
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1242
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 936
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3834
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 576
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 14:56

Снимут украинский фильм о диссидентство - видео

  Комментировать
Снимут украинский фильм о диссидентство - видео
Диссиденты тех времен. Фото: youtube.com

Скоро начнутся съемки нового украинского фильма "Три месяца до зимы", в котором расскажут о диссидентстве.

Его создатели назвали ленту "ревизией национальной истории", сообщили в ТСН.

В основе сценария - история бывшего бойца УПА, вернувшегося из ссылки. Мужчина пытается жить, как обычный советский украинец, однако Пражская весна подарит ему иллюзию второго шанса.

Партнером ленты стала Одесская киностудия, а съемки тизера поддержал Украинский культурный фонд.

По плану, фильм появится в прокате в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибший актер снимется в фильме

VIII Международный кинофестиваль "Корона Карпат" назвал лучшие фильмы 2019-го. Церемония награждения состоялась 10 ноября в Трускавецком театре "Злата".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снимут украинский фильм о диссидентство - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16389
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 13617
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 25 Просмотров: 12601
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 12177
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 8136
Культура
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
Группа CLOUDLESS выпустила последний клип
6
 Просмотров: 144
Назвали победителей кинофестиваля "Корона Карпат"
Назвали победителей кинофестиваля "Корона Карпат" Просмотров: 54
Сатира и секс уже не так интересуют украинцев, как историческая литература - Оксана Щур
Сатира и секс уже не так интересуют украинцев, как историческая литература - Оксана Щур
 Просмотров: 72
Фильм "Джокер" вошел в историю как самый прибыльный комикс
Фильм "Джокер" вошел в историю как самый прибыльный комикс Просмотров: 225
Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"
Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"
8
 Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
25
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 1623
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua