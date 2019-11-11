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понедельник, 11 ноября 2019 17:25

Назвали победителей кинофестиваля "Корона Карпат"

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Автор: youtube.com
  Комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получила Гран-при международного кинофестиваля "Корона Карпат"
Комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получила Гран-при международного кинофестиваля "Корона Карпат"

VIII Международный кинофестиваль "Корона Карпат" назвал лучшие фильмы 2019-го. Церемония награждения состоялась 10 ноября в Трускавецком театре "Злата".

В рамках кинофестиваля показали 64 ленты.

Гран-при получила комедия "Мои мысли тихие".

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые показали в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Там ленту наградили Специальной премией жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля. В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

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Лучший кинорежиссер — Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Лучший сценарий — Валерия Винс, "13 автобус", режиссер Александр Безручко

Лучшая мужская роль — Олег Шульга, "Позывной "Бандерас""

Лучшая женская роль — Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"

Лучший короткометражный фильм — "Анна", режиссер Олесь Санин

Лучший студенческий фильм — "Нетерпимость", режиссер Владимир Бакум

Лучшая режиссура — "Бутылка", режиссер Егор Бондаренко

Национальная премия "Киноколо" назвала лучшим фильмом драму "Домой" режиссера Наримана Алиева. Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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