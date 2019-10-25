Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го

Вторая национальная премия "Киноколо" объявила победителей.
Лучшим фильмом стала драма "Домой" Наримана Алиева. Украина выдвинула ленту на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
Лучшей документальной лентой назвали "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан.
"Открытием года" стала комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Это его полнометражный дебют.
В этом году впервые присудили награду за лучший анимационный фильм — им стала лента "Любовь" Никиты Лыскова.
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СПИСОК ЛАУРЕАТОВ:
Лучший полнометражный игровой фильм: "Домой", реж. Нариман Алиев
Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко
Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
Лучший анимационный фильм: "Любовь", реж. Никита Лиськов
Открытие года: "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич
Лучший режиссер: Нариман Алиев, фильм "Домой"
Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"
Лучшая актриса: Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"
Премию "Киноколо" основали в 2018-м. Определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.
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