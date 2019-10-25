Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го

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Вторая национальная премия "Киноколо" объявила победителей.

Лучшим фильмом стала драма "Домой" Наримана Алиева. Украина выдвинула ленту на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Лучшей документальной лентой назвали "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан.

"Открытием года" стала комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Это его полнометражный дебют.

В этом году впервые присудили награду за лучший анимационный фильм — им стала лента "Любовь" Никиты Лыскова.

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СПИСОК ЛАУРЕАТОВ:

Лучший полнометражный игровой фильм: "Домой", реж. Нариман Алиев

Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко

Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан

Лучший анимационный фильм: "Любовь", реж. Никита Лиськов

Открытие года: "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Лучший режиссер: Нариман Алиев, фильм "Домой"

Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"

Лучшая актриса: Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"

Премию "Киноколо" основали в 2018-м. Определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.